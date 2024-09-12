Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Росіяни почали контрнаступ на Курщині. Це – за нашим планом

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 вересня 2024, 15:44
Зеленський: Росіяни почали контрнаступ на Курщині. Це – за нашим планом
Зеленський. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступальні дії в Курській області.

Джерело: глава держави на спільній пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою в Києві 12 вересня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом".

Реклама:

Що передувало: 11 вересня моніторинговий проєкт Deep State повідомив, що ситуація на лівому фланзі українського угрупування у Курській області погіршилася, російські війська розпочали активні штурмові дії.

Читайте також: Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
  • 27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.
  • За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України. 
  • Правитель Росії Володимир Путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не означає. Але 5 вересня заявив, що "священний обов'язок" російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.

Курська область війнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
Зеленський назвав китайсько-бразильську ініціативу щодо закінчення війни "деструктивною"
Внаслідок удару РФ по Донеччині загинули троє співробітників Червоного Хреста, ще є двоє поранених
Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова: з-під завалів деблокували 2 жінок і дитину
Останні новини
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: