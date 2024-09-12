Зеленський: Росіяни почали контрнаступ на Курщині. Це – за нашим планом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступальні дії в Курській області.

Джерело: глава держави на спільній пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою в Києві 12 вересня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом".

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Що передувало: 11 вересня моніторинговий проєкт Deep State повідомив, що ситуація на лівому фланзі українського угрупування у Курській області погіршилася, російські війська розпочали активні штурмові дії.

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