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Зеленский: Россияне начали контрнаступление на Курщине. Это – по нашему плану

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 сентября 2024, 15:44
Зеленский: Россияне начали контрнаступление на Курщине. Это – по нашему плану
Зеленский. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные действия в Курской области.

Источник: глава государства на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Киеве 12 сентября, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Россияне начали контрнаступательные действия. Это идет по нашему украинскому плану".

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Что предшествовало: 11 сентября мониторинговый проект Deep State сообщил, что ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области ухудшилась, российские войска начали активные штурмовые действия.

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Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Украинская операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
  • По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.
  • 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
  • По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.
  • Правитель России Владимир Путин упорно продолжает приуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, питаясь всячески убедить российское общество, что контроль ВСУ над сотней населенных пунктов в РФ якобы ничего не значит. Однако 5 сентября он заявил, что "священный долг" российских солдат – отвоевать назад часть Курской области РФ, которую сейчас контролируют украинские военные.

Курская область войнаЗеленский
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