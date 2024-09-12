Зеленский: Россияне начали контрнаступление на Курщине. Это – по нашему плану

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные действия в Курской области.

Источник: глава государства на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Киеве 12 сентября, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Россияне начали контрнаступательные действия. Это идет по нашему украинскому плану".

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Что предшествовало: 11 сентября мониторинговый проект Deep State сообщил, что ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области ухудшилась, российские войска начали активные штурмовые действия.

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