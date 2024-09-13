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Пентагон назвал "незначительными" контратаки россиян в Курской области

Ольга ГлущенкоПятница, 13 сентября 2024, 04:40
Пентагон назвал незначительными контратаки россиян в Курской области
Патрик Райдер, фото: Getty Images

Министерство обороны США оценило контрнаступательные действия российских войск в Курской области, назвав их "незначительными".

Источник: пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются провести определенные контрнаступательные действия в Курской области".

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Детали: По его словам, эти действия являются "незначительными". Однако, добавил Райдер, в Пентагоне следят за развитием событий.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные действия в Курской области.

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Предыстория: 

  • Украинская операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
  • По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.
  • 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
  • По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.
  • Правитель России Владимир Путин упорно продолжает приуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, питаясь всячески убедить российское общество, что контроль ВСУ над сотней населенных пунктов в РФ якобы ничего не значит. Однако 5 сентября он заявил, что "священный долг" российских солдат – отвоевать назад часть Курской области РФ, которую сейчас контролируют украинские военные.

Курская область войнаРосcияСША
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