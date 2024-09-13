Пентагон назвал "незначительными" контратаки россиян в Курской области

Министерство обороны США оценило контрнаступательные действия российских войск в Курской области, назвав их "незначительными".

Источник: пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются провести определенные контрнаступательные действия в Курской области".

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Детали: По его словам, эти действия являются "незначительными". Однако, добавил Райдер, в Пентагоне следят за развитием событий.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные действия в Курской области.

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