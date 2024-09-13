Пентагон назвал "незначительными" контратаки россиян в Курской области
Министерство обороны США оценило контрнаступательные действия российских войск в Курской области, назвав их "незначительными".
Источник: пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются провести определенные контрнаступательные действия в Курской области".
Детали: По его словам, эти действия являются "незначительными". Однако, добавил Райдер, в Пентагоне следят за развитием событий.
Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные действия в Курской области.
Читайте также: Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше
Предыстория:
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.
- 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
- По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.
- Правитель России Владимир Путин упорно продолжает приуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, питаясь всячески убедить российское общество, что контроль ВСУ над сотней населенных пунктов в РФ якобы ничего не значит. Однако 5 сентября он заявил, что "священный долг" российских солдат – отвоевать назад часть Курской области РФ, которую сейчас контролируют украинские военные.