МИД призвал Красный Крест и ООН присоединиться к защите прав гражданских в Курской области РФ
Министерство иностранных дел обратилось к Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области России, которые сейчас контролируют военные ВСУ.
Источник: сайт МИД
Детали: В ведомстве отметили, что Украина придерживается всех норм и принципов международного гуманитарного права и прав человека, осуществляя эффективный контроль отдельных районов Курской области РФ. В частности, речь идет о защите гражданского населения при ведении боевых действий.
Дословно МИД: "С первых дней Курской операции Силы Обороны Украины как цивилизованная европейская армия проявили высокий профессионализм и полное соблюдение принципов международного гуманитарного права. Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных потребностей, возможность выезда из районов боевых действий".
Детали: Вместе с тем в министерстве добавили, что, "принимая во внимание гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основных прав человека на территории Курской области", они обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на этой территории и направили ООН соответствующую ноту.
Также МИД обратилось с подобной нотой в Международный Комитет Красного Креста.
"Украина подтверждает неукоснительное соблюдение взятых на себя международных обязательств в упомянутых сферах и готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудников ООН и МККК на указанных территориях", – подытожили в МИД.
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Предыстория:
- 6 августа Украина начала свою операцию в Курской области РФ. На пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
- По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.
- 15 сентября Институт изучения войны сообщил, что украинские войска 14 сентября продолжили продвижение в Глушковском районе Курской области: продвинулись в полях к югу от Теткино и к северу от Суджи и взяли под контроль несколько сел.
- Сейчас Украина просит партнеров разрешить ей бить дальнобойным оружием, предоставленным Западом, по военным целям в глубине России.