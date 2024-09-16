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МИД призвал Красный Крест и ООН присоединиться к защите прав гражданских в Курской области РФ

Ирина БалачукПонедельник, 16 сентября 2024, 10:54
МИД призвал Красный Крест и ООН присоединиться к защите прав гражданских в Курской области РФ
Фото pixabay.com

Министерство иностранных дел обратилось к Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области России, которые сейчас контролируют военные ВСУ.

Источник: сайт МИД

Детали: В ведомстве отметили, что Украина придерживается всех норм и принципов международного гуманитарного права и прав человека, осуществляя эффективный контроль отдельных районов Курской области РФ. В частности, речь идет о защите гражданского населения при ведении боевых действий.

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Дословно МИД: "С первых дней Курской операции Силы Обороны Украины как цивилизованная европейская армия проявили высокий профессионализм и полное соблюдение принципов международного гуманитарного права. Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных потребностей, возможность выезда из районов боевых действий".

Детали: Вместе с тем в министерстве добавили, что, "принимая во внимание гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основных прав человека на территории Курской области", они обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на этой территории и направили ООН соответствующую ноту.

Также МИД обратилось с подобной нотой в Международный Комитет Красного Креста.

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"Украина подтверждает неукоснительное соблюдение взятых на себя международных обязательств в упомянутых сферах и готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудников ООН и МККК на указанных территориях", – подытожили в МИД.

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Предыстория:

  • 6 августа Украина начала свою операцию в Курской области РФ. На пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
  • 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
  • По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.
  • 15 сентября Институт изучения войны сообщил, что украинские войска 14 сентября продолжили продвижение в Глушковском районе Курской области: продвинулись в полях к югу от Теткино и к северу от Суджи и взяли под контроль несколько сел.
  • Сейчас Украина просит партнеров разрешить ей бить дальнобойным оружием, предоставленным Западом, по военным целям в глубине России.

Курская область права человекаООНКрасный Крест
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