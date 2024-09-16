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В Кремле отреагировали на приглашение Украиной МККК и ООН в Курскую область 

Ирина БалачукПонедельник, 16 сентября 2024, 13:02
В Кремле отреагировали на приглашение Украиной МККК и ООН в Курскую область 
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал провокацией приглашение Украиной предстателей Организации объединенных наций и Международного Комитета Красного Креста посетить территории Курской области РФ, которые сейчас контролируются ВСУ.  

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС

Прямая речь Пескова: "Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация".

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