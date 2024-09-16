В Кремле отреагировали на приглашение Украиной МККК и ООН в Курскую область
Понедельник, 16 сентября 2024, 13:02
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал провокацией приглашение Украиной предстателей Организации объединенных наций и Международного Комитета Красного Креста посетить территории Курской области РФ, которые сейчас контролируются ВСУ.
Источник: российское пропагандистское издание ТАСС
Прямая речь Пескова: "Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация".
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Предыстория:
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- Ранее 16 сентября Министерство иностранных дел обратилось к Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области России, которые сейчас контролируют военные ВСУ.
- 12 сентября россияне обстреляли из артиллерии Веролюбовку Константиновской общины Донецкой области, в результате чего погибли трое сотрудников МККК, еще двое получили ранения. Были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.
- В МККК рассказали, что их группа готовилась к раздаче дров и топливных брикетов к северу от города Донецка, когда автомобили, которыми они пользовались, попали под обстрел.