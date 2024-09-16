МИД: Россия боится международных наблюдателей ООН и МККК в Курской области
Понедельник, 16 сентября 2024, 16:20
Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал реакцию РФ на возможность прибытия в Курскую область ООН и МККК. По его мнению, Россия боится, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию в регионе.
Источник: представитель Министерство иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х
Дословно: "Реакция Кремля на предложение Украины привлечь ООН и МККК к гуманитарным усилиям в Курской области свидетельствует о пренебрежении России к собственному народу и его гуманитарным потребностям, а также о страхе позволить международным наблюдателям увидеть реальную ситуацию. Довольно красноречиво."
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Предыстория:
- Ранее 16 сентября Министерство иностранных дел обратилось к Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области России, которые сейчас контролируют военные ВСУ.
- Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал провокацией приглашение Украиной представителей ООН и МККК посетить территории Курской области РФ, которые сейчас контролируются ВСУ.
- 12 сентября россияне обстреляли из артиллерии Веролюбовку Константиновской общины Донецкой области, в результате чего погибли трое сотрудников МККК, еще двое получили ранения. Были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.
- В МККК рассказали, что их группа готовилась к раздаче дров и топливных брикетов к северу от города Донецка, когда автомобили, которыми они пользовались, попали под обстрел.