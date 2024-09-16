МИД: Россия боится международных наблюдателей ООН и МККК в Курской области

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал реакцию РФ на возможность прибытия в Курскую область ООН и МККК. По его мнению, Россия боится, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию в регионе.

Источник: представитель Министерство иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х

Дословно: "Реакция Кремля на предложение Украины привлечь ООН и МККК к гуманитарным усилиям в Курской области свидетельствует о пренебрежении России к собственному народу и его гуманитарным потребностям, а также о страхе позволить международным наблюдателям увидеть реальную ситуацию. Довольно красноречиво."

Реклама:

Предыстория: