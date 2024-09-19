Суд не выпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве Фарион

19 сентября Галицкий районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог 18-летнему Александру Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

Источник: zaxid.net

Детали: Адвокат Игорь Сулима просил суд отправить подозреваемого под домашний арест, но судья продлил арест Зинченко до 17 ноября.

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Также суд продлил срок досудебного расследования до 26 января 2025 года по делу об убийстве Ирины Фарион. На заседание приехала мама Зинченко Елена и заявила, что его удерживают незаконно. Женщина выкрикивала, что любит сына, и видит его впервые за два месяца. Елена Зинченко обратилась к дочери Фарион Софии Семчишин и попросила не общаться с ее сыном.

В суде Зинченко заявлял, что ему "угрожает смертельная опасность от российских радикальных группировок". Прокуроры отметили, что в пределах двух месяцев невозможно завершить досудебное расследование, поскольку сейчас экспертные центры перегружены. Следствие запланировало 57 экспертиз, которые должны завершить до конца ноября.

Адвокат Сулима назвал это затягиванием досудебного расследования. Кроме этого, Сулима заявил, что прокуроры предвзяты к подзащитному, поскольку с ними в зале суда обнималась дочь Ирины Фарион. Защитник заявил о давлении на следствие и просил отстранить прокуроров. В свою очередь прокуроры отвергли все обвинения и заявили, что это лишь предположение адвоката. Судья Виктор Романюк отказал в удовлетворении ходатайства об отстранении прокуроров.

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Что предшествовало: В деле об убийстве языковеда и политика Ирины Фарион защита потерпевшей стороны заявила, что будет настаивать на переквалификации обвинения, а именно - на замене части первой статьи об умышленном убийстве на вторую, которая предусматривает возможность пожизненного заключения.

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