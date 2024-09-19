Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Суд не выпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве Фарион

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 сентября 2024, 15:50
Суд не выпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве Фарион
Вячеслав Зинченко. фото «Укринформа».

19 сентября Галицкий районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог 18-летнему Александру Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

Источник: zaxid.net

Детали: Адвокат Игорь Сулима просил суд отправить подозреваемого под домашний арест, но судья продлил арест Зинченко до 17 ноября.

Реклама:

Также суд продлил срок досудебного расследования до 26 января 2025 года по делу об убийстве Ирины Фарион. На заседание приехала мама Зинченко Елена и заявила, что его удерживают незаконно. Женщина выкрикивала, что любит сына, и видит его впервые за два месяца. Елена Зинченко обратилась к дочери Фарион Софии Семчишин и попросила не общаться с ее сыном.

В суде Зинченко заявлял, что ему "угрожает смертельная опасность от российских радикальных группировок". Прокуроры отметили, что в пределах двух месяцев невозможно завершить досудебное расследование, поскольку сейчас экспертные центры перегружены. Следствие запланировало 57 экспертиз, которые должны завершить до конца ноября.

Адвокат Сулима назвал это затягиванием досудебного расследования. Кроме этого, Сулима заявил, что прокуроры предвзяты к подзащитному, поскольку с ними в зале суда обнималась дочь Ирины Фарион. Защитник заявил о давлении на следствие и просил отстранить прокуроров. В свою очередь прокуроры отвергли все обвинения и заявили, что это лишь предположение адвоката. Судья Виктор Романюк отказал в удовлетворении ходатайства об отстранении прокуроров.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В деле об убийстве языковеда и политика Ирины Фарион защита потерпевшей стороны заявила, что будет настаивать на переквалификации обвинения, а именно - на замене части первой статьи об умышленном убийстве на вторую, которая предусматривает возможность пожизненного заключения.

Знать больше: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

Предыстория:

  • Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель
  • 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда.

Фарионубийствосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяАрмия РФ запустила ударные БпЛА с нескольких направлений

СМИ: Ливанская армия отходит от границы с Израилем

"Укрпочта" начала рассылать повестки на Херсонщине – ОВА

Кротевич: Суд обязал ГБР возбудить дело против Содоля

Израиль уведомил Вашингтон о подготовке ограниченной наземной операции в Ливане – WP

Столтенберг: Принимать ли Украину в НАТО с оккупированными территориями, решат члены Альянса

Все новости...
Фарион
Убийство Фарион: защита будет требовать для подозреваемого пожизненного заключения
Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой
Во Франковске появится улица в честь Фарион
Последние новости
23:55
киберспортNAVI удерживает лидерство в мировом рейтинге команд по киберспортивной игре
23:52
Болгария эвакуировала из Ливана десятки своих граждан
23:30
Почему люди говорят во сне и стоит ли из-за этого волноваться – объясняет медик
23:28
обновляетсяАрмия РФ запустила ударные БпЛА с нескольких направлений
23:05
Новости экономики 30 сентября: "Энергоатом" бросился защищать АЭС от дронов, отключения зимой неизбежны
22:31
футзалОпределились все участники 1/2 финала чемпионата мира
22:30
СМИ: Ливанская армия отходит от границы с Израилем
22:05
фотоКак в Луцке открывали самую большую в Украине картину "Космогония": репортаж
21:20
Экспорт IT-услуг упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения
21:14
Когда не надо прощать? Разбор 8 жизненных ситуаций
Все новости...
Реклама:
Реклама: