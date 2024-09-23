ЗСУ показали, як пробивали проходи у мінних полях для прориву на Курщині

Українські військові показали, як інженери проробляють проходи у мінних полях і загородженнях на кордоні з Курською областю РФ.

Джерело: відео 49 інженерно-штурмової бригади, командування Сил підтримки Збройних сил України

Дослівно: "Дивитись на те, як 49 інженерно-штурмова бригада другий раз за місяць прориває кордон Росії – безцінно".

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Деталі: Зазначається, що бойові інженери проробили проходи в мінних полях та загородженнях ворога на Курщині та забезпечили прохід у наступ підрозділів Сил оборони України вглиб російської території.

Нагадаємо: 23 вересня командування ДШВ ЗСУ повідомило, що захисники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону.

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Передісторія:

Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.

27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.

Як відомо з відкритих джерел, ядром Курської операції стали дві бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ – легендарна й потужна львівська 80-та та сформована ще торік чернівецька 82-га. На другому тижні операції до них долучилася частина не менш загартованої 95-ої бригади ДШВ.

13 вересня Зеленський заявив, що росіяни почали свої "швидкі наступальні дії" в Курській області РФ, проте не досягли якихось серйозних результатів.

18 вересня представник військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський повідомив, що контрнаступ Росії з метою відвоювання території, що перебуває під контролем українських військ у Курській області, "зупинено".

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"