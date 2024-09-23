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ВСУ показали, как пробивали проходы в минных полях для прорыва на Курщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 сентября 2024, 17:13
ВСУ показали, как пробивали проходы в минных полях для прорыва на Курщине
скриншот

Украинские военные показали, как инженеры проделывают проходы в минных полях и заграждениях на границе с Курской областью РФ.

Источник: видео 49 инженерно-штурмовой бригады, командование Сил поддержки Вооруженных сил Украины

Дословно бригада: "Смотреть на то, как 49 инженерно-штурмовая бригада второй раз за месяц прорывает границу России - бесценно".

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Детали: Отмечается, что боевые инженеры проделали проходы в минных полях и заграждениях врага на Курщине и обеспечили проход в наступление подразделений Сил обороны Украины вглубь российской территории.

Напомним: 23 сентября командование ДШВ ВСУ сообщило, что защитники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы.

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Предыстория: 

  • Украинская операция в Курской области началась 6 августа 2024 года. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
  • 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
  • Как известно из открытых источников, ядром Курской операции стали две бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ - легендарная и мощная львовская 80-я и сформированная еще в прошлом году черновицкая 82-я. На второй неделе операции к ним присоединилась часть не менее закаленной 95-й бригады ДШВ.
  • 13 сентября Зеленский заявил, что россияне начали свои "быстрые наступательные действия" в Курской области РФ, однако не достигли каких-то серьезных результатов.
  • 18 сентября представитель военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский сообщил, что контрнаступление России с целью отвоевания территории, находящейся под контролем украинских войск в Курской области, "остановлено".

Знать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"

Курская область война
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