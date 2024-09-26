На Івано-Франківщині пошкоджений енергооб’єкт: частина обласного центру без світла

Внаслідок російської дронової атаки в Івано-Франківській області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, частина обласного центру залишилася без електропостачання.

Джерело: голова ОДА Світлана Онищук у Telegram, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook

Пряма мова Онищук: "Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих".

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Фото ДСНС

Деталі: Марцінків повідомив, що мав можливість бути на місці атаки і що люди не постраждали.

фото дснс

"Але не працюватимуть певні тролейбусні маршрути. У деяких школах і навчальних закладах буде проблема зі світлом. Мінімум добу. І може бути проблема з харчуванням", – повідомив мер під час прямого ефіру на радіо, який він транслював на своїй сторінці у соцмережі.

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