На Івано-Франківщині пошкоджений енергооб’єкт: частина обласного центру без світла
Внаслідок російської дронової атаки в Івано-Франківській області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, частина обласного центру залишилася без електропостачання.
Джерело: голова ОДА Світлана Онищук у Telegram, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook
Пряма мова Онищук: "Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих".
Деталі: Марцінків повідомив, що мав можливість бути на місці атаки і що люди не постраждали.
"Але не працюватимуть певні тролейбусні маршрути. У деяких школах і навчальних закладах буде проблема зі світлом. Мінімум добу. І може бути проблема з харчуванням", – повідомив мер під час прямого ефіру на радіо, який він транслював на своїй сторінці у соцмережі.
Передісторія:
- Увечері 25 вересня російські війська запустили ударні безпілотники по Україні.
- В Івано-Франківську чули вибухи.
- Також звуки вибухів цілу ніч лунали у Києві, працювала ППО. Повідомлялося, що у Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків російського "Шахеда" виникло загоряння на першому поверсі житлового будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів, уламки впали на території дитячого садочку. Влада повідомила, що над столицею збили десяток БпЛА.
- Ще 13 російських "Шахедів" збили у небі над Сумщиною.