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На Ивано-Франковщине поврежден энергообъект: часть областного центра без света

Ирина БалачукЧетверг, 26 сентября 2024, 08:38
На Ивано-Франковщине поврежден энергообъект: часть областного центра без света
Фото с места происшествия из Telegram ГСЧС

В результате российской дроновой атаки в Ивано-Франковской области поврежден объект критической инфраструктуры, часть областного центра осталась без электроснабжения.

Источник: глава ОГА Светлана Онищук в Telegram, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook

Прямая речь Онищук: "Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения. Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли все соответствующие службы. Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших". 

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Фото ГСЧС

Детали: Марцинкив сообщил, что имел возможность быть на месте атаки и что люди не пострадали. 

 
фото гсчс

"Но не будут работать определенные троллейбусные маршруты. В некоторых школах и учебных заведениях будет проблема со светом. Минимум сутки. И может быть проблема с питанием", – сообщил мэр во время прямого эфира на радио, который он транслировал на своей странице в соцсети.

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Ивано-Франковская областьШахед
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