ССО розповіли про свою роль у битві за лівий берег Дніпра у Кринках

Сили спеціальних операцій поділилися унікальними кадрами підготовки плацдарму для заходу морської піхоти на лівий берег Дніпра в районі Кринків Херсонської області 2023 році.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Всім відома історія героїчного штурму та утримання Силами оборони України плацдарму в Кринках. Настав час почути розповідь про роль ССО в битві за лівий берег".

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Деталі: Спецпризначенці оприлюднили 43-хвилинний фільм "Шлях на Кринки" – історію роботи бійців одного з підрозділів ССО, які через острови та плавні розчищали прохід для морпіхів на лівий берег Дніпра.

Деталі масштабної та тривалої операції, розказані операторами підрозділу, сповнені людськими емоціями та спогадами.

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Спецпризначенці переправлялися на лівобережжя, проводили розвідку, розміновували території, полювали на ворога, брали полонених.

Як розповідається у фільмі, в одного з полонених бійці ССО змогли уточнити нарис переднього краю оборони противника, його систему спостережних постів, систему зв'язку.

Спецпризначенці навіть заходили ворогу тил, знищували засоби комунікації, перерізали логістичні шляхи поставок, знищили десяток човнів противника.

Оскільки за специфікою своєї роботи спецпризначенці не мають сил і засобів захоплювати чи утримувати ворожі території, бійці застосовували тактику "вкуси та біжи".

За даними УП, така робота ССО тривала протягом кількох місяців у 2023 році.

Передісторія: