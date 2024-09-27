ССО розповіли про свою роль у битві за лівий берег Дніпра у Кринках
Сили спеціальних операцій поділилися унікальними кадрами підготовки плацдарму для заходу морської піхоти на лівий берег Дніпра в районі Кринків Херсонської області 2023 році.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Всім відома історія героїчного штурму та утримання Силами оборони України плацдарму в Кринках. Настав час почути розповідь про роль ССО в битві за лівий берег".
Деталі: Спецпризначенці оприлюднили 43-хвилинний фільм "Шлях на Кринки" – історію роботи бійців одного з підрозділів ССО, які через острови та плавні розчищали прохід для морпіхів на лівий берег Дніпра.
Деталі масштабної та тривалої операції, розказані операторами підрозділу, сповнені людськими емоціями та спогадами.
Спецпризначенці переправлялися на лівобережжя, проводили розвідку, розміновували території, полювали на ворога, брали полонених.
Як розповідається у фільмі, в одного з полонених бійці ССО змогли уточнити нарис переднього краю оборони противника, його систему спостережних постів, систему зв'язку.
Спецпризначенці навіть заходили ворогу тил, знищували засоби комунікації, перерізали логістичні шляхи поставок, знищили десяток човнів противника.
Оскільки за специфікою своєї роботи спецпризначенці не мають сил і засобів захоплювати чи утримувати ворожі території, бійці застосовували тактику "вкуси та біжи".
За даними УП, така робота ССО тривала протягом кількох місяців у 2023 році.
Передісторія:
- У жовтні 2023 року українські війська закріпилися у Кринках на лівобережжі Херсонщини. Відтоді окупаційні війська майже щодня намагалися вибити звідти українські сили, про що регулярно йшлося у звітах Генштабу ЗСУ.
- У липні 2024 року українські військові відійшли з Кринок. Цей населений пункт фактично стертий з лиця землі російськими окупантами.
- 17 липня видання "Слідство.інфо" повідомило, що за даними поліції, 788 українських військових зникли безвісти під час оборонної операції в селі Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. Кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою — 262 захисників за цей період.
- 26 липня речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомляв, що Сили оборони продовжують бойові завдання на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області, зокрема і неподалік від села Кринки, та на островах у цьому районі.