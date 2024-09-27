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ССО рассказали о своей роли в битве за левый берег Днепра в Крынках

Валентина РоманенкоПятница, 27 сентября 2024, 18:10
ССО рассказали о своей роли в битве за левый берег Днепра в Крынках
скриншот

Силы специальных операций поделились уникальными кадрами подготовки плацдарма для захода морской пехоты на левый берег Днепра в районе Крынок Херсонской области в 2023 году.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Всем известна история героического штурма и удержания Силами обороны Украины плацдарма в Крынках. Пришло время услышать рассказ о роли ССО в битве за левый берег".

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Детали: Спецназовцы обнародовали 43-минутный фильм "Путь на Крынки" - историю работы бойцов одного из подразделений ССО, которые через острова и плавни расчищали проход для морпехов на левый берег Днепра.

Детали масштабной и длительной операции, рассказанные операторами подразделения, полны человеческих эмоций и воспоминаний.

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Спецназовцы переправлялись на левобережье, проводили разведку, разминировали территории, охотились на врага, брали пленных.

Как рассказывается в фильме, у одного из пленных бойцы ССО смогли уточнить рисунок переднего края обороны противника, его систему наблюдательных постов, систему связи.

Спецназовцы даже заходили врагу в тыл, уничтожали средства коммуникации, перерезали логистические пути поставок, уничтожили десяток лодок противника.

Поскольку по специфике своей работы спецназовцы не имеют сил и средств захватывать или удерживать вражеские территории, бойцы применяли тактику "укуси и беги".

По данным УП, такая работа ССО продолжалась в течение нескольких месяцев в 2023 году.

Предыстория:

  • В октябре 2023 года украинские войска закрепились в Крынках на левобережье Херсонщины. С тех пор оккупационные войска почти ежедневно пытались выбить оттуда украинские силы, о чем регулярно говорилось в отчетах Генштаба ВСУ.
  • В июле 2024 года украинские военные отошли из Крынок. Этот населенный пункт фактически стерт с лица земли российскими оккупантами.
  • 17 июля издание "Слідство.інфо" сообщило, что по данным полиции, 788 украинских военных пропали без вести во время оборонительной операции в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области с октября 2023-го по конец июня 2024-го. Количество погибших военных, которых удалось оттуда вывезти и в конце похоронить, значительно меньше - 262 защитников за этот период.
  • 26 июля спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщал, что Силы обороны продолжают боевые задачи на Левобережье Днепра в Херсонской области, в том числе и неподалеку от села Крынки, и на островах в этом районе.

ССОХерсонская область
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