ССО рассказали о своей роли в битве за левый берег Днепра в Крынках
Силы специальных операций поделились уникальными кадрами подготовки плацдарма для захода морской пехоты на левый берег Днепра в районе Крынок Херсонской области в 2023 году.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Всем известна история героического штурма и удержания Силами обороны Украины плацдарма в Крынках. Пришло время услышать рассказ о роли ССО в битве за левый берег".
Детали: Спецназовцы обнародовали 43-минутный фильм "Путь на Крынки" - историю работы бойцов одного из подразделений ССО, которые через острова и плавни расчищали проход для морпехов на левый берег Днепра.
Детали масштабной и длительной операции, рассказанные операторами подразделения, полны человеческих эмоций и воспоминаний.
Спецназовцы переправлялись на левобережье, проводили разведку, разминировали территории, охотились на врага, брали пленных.
Как рассказывается в фильме, у одного из пленных бойцы ССО смогли уточнить рисунок переднего края обороны противника, его систему наблюдательных постов, систему связи.
Спецназовцы даже заходили врагу в тыл, уничтожали средства коммуникации, перерезали логистические пути поставок, уничтожили десяток лодок противника.
Поскольку по специфике своей работы спецназовцы не имеют сил и средств захватывать или удерживать вражеские территории, бойцы применяли тактику "укуси и беги".
По данным УП, такая работа ССО продолжалась в течение нескольких месяцев в 2023 году.
Предыстория:
- В октябре 2023 года украинские войска закрепились в Крынках на левобережье Херсонщины. С тех пор оккупационные войска почти ежедневно пытались выбить оттуда украинские силы, о чем регулярно говорилось в отчетах Генштаба ВСУ.
- В июле 2024 года украинские военные отошли из Крынок. Этот населенный пункт фактически стерт с лица земли российскими оккупантами.
- 17 июля издание "Слідство.інфо" сообщило, что по данным полиции, 788 украинских военных пропали без вести во время оборонительной операции в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области с октября 2023-го по конец июня 2024-го. Количество погибших военных, которых удалось оттуда вывезти и в конце похоронить, значительно меньше - 262 защитников за этот период.
- 26 июля спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщал, что Силы обороны продолжают боевые задачи на Левобережье Днепра в Херсонской области, в том числе и неподалеку от села Крынки, и на островах в этом районе.