ССО рассказали о своей роли в битве за левый берег Днепра в Крынках

Силы специальных операций поделились уникальными кадрами подготовки плацдарма для захода морской пехоты на левый берег Днепра в районе Крынок Херсонской области в 2023 году.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Всем известна история героического штурма и удержания Силами обороны Украины плацдарма в Крынках. Пришло время услышать рассказ о роли ССО в битве за левый берег".

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Детали: Спецназовцы обнародовали 43-минутный фильм "Путь на Крынки" - историю работы бойцов одного из подразделений ССО, которые через острова и плавни расчищали проход для морпехов на левый берег Днепра.

Детали масштабной и длительной операции, рассказанные операторами подразделения, полны человеческих эмоций и воспоминаний.

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Спецназовцы переправлялись на левобережье, проводили разведку, разминировали территории, охотились на врага, брали пленных.

Как рассказывается в фильме, у одного из пленных бойцы ССО смогли уточнить рисунок переднего края обороны противника, его систему наблюдательных постов, систему связи.

Спецназовцы даже заходили врагу в тыл, уничтожали средства коммуникации, перерезали логистические пути поставок, уничтожили десяток лодок противника.

Поскольку по специфике своей работы спецназовцы не имеют сил и средств захватывать или удерживать вражеские территории, бойцы применяли тактику "укуси и беги".

По данным УП, такая работа ССО продолжалась в течение нескольких месяцев в 2023 году.

Предыстория: