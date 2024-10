По меньшей мере 100 человек погибли из-за наводнений в Непале

По сообщениям официальных лиц, в результате крупных наводнений и оползней в Непале погибло по меньшей мере 100 человек по всей стране.

Источник: BBC, Nepali Times

Детали: Десятки людей в воскресенье считаются пропавшими без вести после двух дней интенсивных дождей, которые затопили долину вокруг столицы Катманду.

Люди остались застрявшими на крышах домов, а спасатели вывозят их на плотах. Тысячи домов возле рек также были затоплены, а многие автомагистрали заблокированы.

По прогнозу дожди продлятся до вторника.

Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal.



Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal.

A number of deaths have been confirmed while thousands of rescues have been carried out across the capital.https://t.co/OJwUg7wx8K pic.twitter.com/lUoJoFQcNf September 28, 2024

По словам представителя правительства, пока спасены более 3 000 человек.

Но и много людей погибли. В частности, пять человек, в том числе беременная женщина и четырехлетняя девочка, погибли, когда дом обвалился под оползнем в городе Бхактапур.

Два тела были извлечены из автобуса, погребенного оползнем в Дадинге, к западу от Катманду. В автобусе находилось двенадцать человек, включая водителя.

Шестеро футболистов также погибли в результате оползня в тренировочном центре Всенепальской футбольной ассоциации в Макванпуре, к юго-западу от столицы.

It's impossible to beat nature, as it has its own course.

Took these videos & pic, during my morning field reporting @AFP



Latest update from Nepal Police --- Death: 59 (34 in Kathmandu Valley alone)missing 44.



It's been a rush day. Stay safe, all! pic.twitter.com/BhPQ3tP71Y — Anup (@AnupOjha7) September 28, 2024

Других забрала вода. В одном случае четырех человек смыло рекой Накху в южной части долины Катманду.

Около 10 000 полицейских, а также волонтеров и военнослужащих были мобилизованы для проведения поисково-спасательных работ.

Nepali Times пишет, что уже 112 погибших по всему Непалу, 65 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Четыре крупных гидроэнергетических проекта были остановлены из-за повреждений. Действуют периодические отключения электроэнергии.

Update: 112 deaths across Nepal while 65 people still missing. 49 killed in Kathmandu Valley alone.



Four major hydropower projects have been shut down due to damage reducing generation capacity by 1,700MW. Rotating power cuts in effect.



Full story: https://t.co/6sF2cn6Pxc pic.twitter.com/CydyZNkX0T — Nepali Times (@NepaliTimes) September 29, 2024

Издание отмечает, что сезон муссонов ежегодно приводит к наводнениям и оползням в Непале.

Однако ученые говорят, что дожди становятся все более интенсивными из-за изменения климата.

Более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, а теплые воды океана могут подпитывать штормовые системы, делая их более нестабильными.