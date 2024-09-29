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По меньшей мере 100 человек погибли из-за наводнений в Непале

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 11:44
По меньшей мере 100 человек погибли из-за наводнений в Непале
фото: nepali times

По сообщениям официальных лиц, в результате крупных наводнений и оползней в Непале погибло по меньшей мере 100 человек по всей стране.

Источник: BBCNepali Times

Детали: Десятки людей в воскресенье считаются пропавшими без вести после двух дней интенсивных дождей, которые затопили долину вокруг столицы Катманду.

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Люди остались застрявшими на крышах домов, а спасатели вывозят их на плотах. Тысячи домов возле рек также были затоплены, а многие автомагистрали заблокированы.

По прогнозу дожди продлятся до вторника.

По словам представителя правительства, пока спасены более 3 000 человек.

Но и много людей погибли. В частности, пять человек, в том числе беременная женщина и четырехлетняя девочка, погибли, когда дом обвалился под оползнем в городе Бхактапур.

Два тела были извлечены из автобуса, погребенного оползнем в Дадинге, к западу от Катманду. В автобусе находилось двенадцать человек, включая водителя.

Шестеро футболистов также погибли в результате оползня в тренировочном центре Всенепальской футбольной ассоциации в Макванпуре, к юго-западу от столицы.

Других забрала вода. В одном случае четырех человек смыло рекой Накху в южной части долины Катманду.

Около 10 000 полицейских, а также волонтеров и военнослужащих были мобилизованы для проведения поисково-спасательных работ.

Nepali Times пишет, что уже 112 погибших по всему Непалу, 65 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Четыре крупных гидроэнергетических проекта были остановлены из-за повреждений. Действуют периодические отключения электроэнергии.

Издание отмечает, что сезон муссонов ежегодно приводит к наводнениям и оползням в Непале.

Однако ученые говорят, что дожди становятся все более интенсивными из-за изменения климата.

Более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, а теплые воды океана могут подпитывать штормовые системы, делая их более нестабильными.

Непалпогода
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