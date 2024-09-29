По меньшей мере 100 человек погибли из-за наводнений в Непале
По сообщениям официальных лиц, в результате крупных наводнений и оползней в Непале погибло по меньшей мере 100 человек по всей стране.
Источник: BBC, Nepali Times
Детали: Десятки людей в воскресенье считаются пропавшими без вести после двух дней интенсивных дождей, которые затопили долину вокруг столицы Катманду.
Люди остались застрявшими на крышах домов, а спасатели вывозят их на плотах. Тысячи домов возле рек также были затоплены, а многие автомагистрали заблокированы.
По прогнозу дожди продлятся до вторника.
Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal.
A number of deaths have been confirmed while thousands of rescues have been carried out across the capital.https://t.co/OJwUg7wx8K pic.twitter.com/lUoJoFQcNf— Sky News (@SkyNews) September 28, 2024РЕКЛАМА:
По словам представителя правительства, пока спасены более 3 000 человек.
Но и много людей погибли. В частности, пять человек, в том числе беременная женщина и четырехлетняя девочка, погибли, когда дом обвалился под оползнем в городе Бхактапур.
Два тела были извлечены из автобуса, погребенного оползнем в Дадинге, к западу от Катманду. В автобусе находилось двенадцать человек, включая водителя.
Шестеро футболистов также погибли в результате оползня в тренировочном центре Всенепальской футбольной ассоциации в Макванпуре, к юго-западу от столицы.
It's impossible to beat nature, as it has its own course.— Anup (@AnupOjha7) September 28, 2024
Took these videos & pic, during my morning field reporting @AFP
Latest update from Nepal Police --- Death: 59 (34 in Kathmandu Valley alone)missing 44.
It's been a rush day. Stay safe, all! pic.twitter.com/BhPQ3tP71Y
Других забрала вода. В одном случае четырех человек смыло рекой Накху в южной части долины Катманду.
Около 10 000 полицейских, а также волонтеров и военнослужащих были мобилизованы для проведения поисково-спасательных работ.
Nepali Times пишет, что уже 112 погибших по всему Непалу, 65 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Четыре крупных гидроэнергетических проекта были остановлены из-за повреждений. Действуют периодические отключения электроэнергии.
Update: 112 deaths across Nepal while 65 people still missing. 49 killed in Kathmandu Valley alone.— Nepali Times (@NepaliTimes) September 29, 2024
Four major hydropower projects have been shut down due to damage reducing generation capacity by 1,700MW. Rotating power cuts in effect.
Full story: https://t.co/6sF2cn6Pxc pic.twitter.com/CydyZNkX0T
Издание отмечает, что сезон муссонов ежегодно приводит к наводнениям и оползням в Непале.
Однако ученые говорят, что дожди становятся все более интенсивными из-за изменения климата.
Более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, а теплые воды океана могут подпитывать штормовые системы, делая их более нестабильными.