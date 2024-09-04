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Зеленський: Усі визначені завдання Курської операції реалізовуються 

Тетяна ОлійникСереда, 4 вересня 2024, 19:42
Зеленський: Усі визначені завдання Курської операції реалізовуються 
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі визначені цілі Курської операції реалізовуються.

Джерело: звернення Зеленського 4 вересня

Пряма мова: "Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня, щодо кожної частини фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області.

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Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. Станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку".

Деталі: Зеленський також зазначив, що Україна готує зустрічі з партнерами. У вересні, за прогнозом глави держави, мають бути результати щодо ППО.

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ЗеленськийКурська область війна
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