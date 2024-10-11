ISW проаналізував наслідки українських ударів по складах боєприпасів у Росії
На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всій території бойових дій в Україні.
Джерело: ISW
Деталі: Як повідомляється, 9 і 10 жовтня українські сили завдали ударів по базі зберігання "Шахедів" у Краснодарському краї та складу боєприпасів у Республіці Адигея.
Дослівно ISW: "Російські війська покладаються на безпілотники "Шахед" для завдання ударів як по прифронтових, так і по тилових українських населених пунктах і містах і витрачають приблизно 10 000 артилерійських снарядів на день по передових українських позиціях".
Деталі: В огляді нагадують, що у вересні 2024 року українські війська завдали ударів по складах боєприпасів "Октябрьский", "Торопець" у Тверській області та "Тихорецьк" у Краснодарському краї, а 8 жовтня – по російській базі зберігання ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів і, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників.
Дослівно: "Хоча наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів на території Росії можуть змусити російське військове командування прийняти рішення про реорганізацію і розосередження систем підтримки і логістики в тилових районах Росії, щоб пом'якшити наслідки таких ударів за рахунок масової оптимізації російської логістики, яка використовується для підтримки війни в Україні".
Деталі: Аналітики вчергове наголошують, що своєчасне зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України із завдання ударів на великі відстані (га території РФ – ред.) може дозволити українським силам більш ефективно використовувати такі російські вразливості до того, як Росія розгорне контрзаходи.
Дослівно: "Українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські війська матимуть матеріальну базу, можливості і дозвіл на проведення масштабної кампанії із завдання ударів по об'єктах логістики і підтримки на території Росії".
Ключові висновки ISW за 10 жовтня:
- За повідомленнями, 9 та 10 жовтня українські сили завдали ударів по базі зберігання безпілотників у Краснодарському краї та складу боєприпасів у Республіці Адигея.
- За повідомленнями, з 5 жовтня російські сили завдали удару по трьох цивільних суднах, пришвартованих в українських портах, ймовірно, в рамках посилення російського військового, політичного та економічного тиску з метою підірвати довіру до українського зернового коридору, підтримку України з боку Заходу і підштовхнути Україну до передчасних переговорів.
- Неназваний високопосадовець Міністерства оборони США заявив 9 жовтня, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російські війська зазнали понад 600 000 втрат, що значно більше, ніж за попередньою оцінкою американської розвідки, згідно з якою станом на грудень 2023 року російські війська зазнали близько 315 000 втрат в Україні.
- Іранське видання, пов'язане з колишнім командувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майором Мохсеном Резаї, заявило 8 жовтня, що Росія надала Ірану систему протиповітряної оборони С-400 і ескадрилью винищувачів Су-35, але не надало жодних доказів на твердження цього.
- Українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька. Російські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Часового Яру, на південний схід від Покровська і на південний захід від Донецька.
- Російські військові, схоже, все частіше вербують російських добровольців старшого віку, щоб підтримати зусилля з криптомобілізації.