ISW проаналізував наслідки українських ударів по складах боєприпасів у Росії

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всій території бойових дій в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Як повідомляється, 9 і 10 жовтня українські сили завдали ударів по базі зберігання "Шахедів" у Краснодарському краї та складу боєприпасів у Республіці Адигея.

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Дослівно ISW: "Російські війська покладаються на безпілотники "Шахед" для завдання ударів як по прифронтових, так і по тилових українських населених пунктах і містах і витрачають приблизно 10 000 артилерійських снарядів на день по передових українських позиціях".

Деталі: В огляді нагадують, що у вересні 2024 року українські війська завдали ударів по складах боєприпасів "Октябрьский", "Торопець" у Тверській області та "Тихорецьк" у Краснодарському краї, а 8 жовтня – по російській базі зберігання ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів і, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників.

Дослівно: "Хоча наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів на території Росії можуть змусити російське військове командування прийняти рішення про реорганізацію і розосередження систем підтримки і логістики в тилових районах Росії, щоб пом'якшити наслідки таких ударів за рахунок масової оптимізації російської логістики, яка використовується для підтримки війни в Україні".

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Деталі: Аналітики вчергове наголошують, що своєчасне зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України із завдання ударів на великі відстані (га території РФ – ред.) може дозволити українським силам більш ефективно використовувати такі російські вразливості до того, як Росія розгорне контрзаходи.

Дослівно: "Українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські війська матимуть матеріальну базу, можливості і дозвіл на проведення масштабної кампанії із завдання ударів по об'єктах логістики і підтримки на території Росії".

Ключові висновки ISW за 10 жовтня: