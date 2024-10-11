Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW проаналізував наслідки українських ударів по складах боєприпасів у Росії

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 жовтня 2024, 04:30
ISW проаналізував наслідки українських ударів по складах боєприпасів у Росії
детонація в Тихорецькому районі, скріншот відео з телеграм-каналів

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всій території бойових дій в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Як повідомляється, 9 і 10 жовтня українські сили завдали ударів по базі зберігання "Шахедів" у Краснодарському краї та складу боєприпасів у Республіці Адигея.

Реклама:

Дослівно ISW: "Російські війська покладаються на безпілотники "Шахед" для завдання ударів як по прифронтових, так і по тилових українських населених пунктах і містах і витрачають приблизно 10 000 артилерійських снарядів на день по передових українських позиціях".

Деталі: В огляді нагадують, що у вересні 2024 року українські війська завдали ударів по складах боєприпасів "Октябрьский", "Торопець" у Тверській області та "Тихорецьк" у Краснодарському краї, а 8 жовтня – по російській базі зберігання ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів і, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників.

Дослівно: "Хоча наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів на території Росії можуть змусити російське військове командування прийняти рішення про реорганізацію і розосередження систем підтримки і логістики в тилових районах Росії, щоб пом'якшити наслідки таких ударів за рахунок масової оптимізації російської логістики, яка використовується для підтримки війни в Україні".

РЕКЛАМА:

Деталі: Аналітики вчергове наголошують, що своєчасне зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України із завдання ударів на великі відстані (га території РФ – ред.) може дозволити українським силам більш ефективно використовувати такі російські вразливості до того, як Росія розгорне контрзаходи.

Дослівно: "Українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські війська матимуть матеріальну базу, можливості і дозвіл на проведення масштабної кампанії із завдання ударів по об'єктах логістики і підтримки на території Росії".

Ключові висновки ISW за 10 жовтня:

  • За повідомленнями, 9 та 10 жовтня українські сили завдали ударів по базі зберігання безпілотників у Краснодарському краї та складу боєприпасів у Республіці Адигея.
  • За повідомленнями, з 5 жовтня російські сили завдали удару по трьох цивільних суднах, пришвартованих в українських портах, ймовірно, в рамках посилення російського військового, політичного та економічного тиску з метою підірвати довіру до українського зернового коридору, підтримку України з боку Заходу і підштовхнути Україну до передчасних переговорів.
  • Неназваний високопосадовець Міністерства оборони США заявив 9 жовтня, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російські війська зазнали понад 600 000 втрат, що значно більше, ніж за попередньою оцінкою американської розвідки, згідно з якою станом на грудень 2023 року російські війська зазнали близько 315 000 втрат в Україні.
  • Іранське видання, пов'язане з колишнім командувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майором Мохсеном Резаї, заявило 8 жовтня, що Росія надала Ірану систему протиповітряної оборони С-400 і ескадрилью винищувачів Су-35, але не надало жодних доказів на твердження цього.
  • Українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька. Російські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Часового Яру, на південний схід від Покровська і на південний захід від Донецька.
  • Російські військові, схоже, все частіше вербують російських добровольців старшого віку, щоб підтримати зусилля з криптомобілізації.

ISWвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі

Лідери ЄС заявили про зупинення вступу Грузії до союзу

Усі новини...
Зеленський представив прем'єрці Італії План перемоги
Ворог окупував три населені пункти в районі Мирнограда на Донеччині – DeepState
ППО збила всі ворожі безпілотники над Києвом, в області ще триває бойова робота
Захисники знешкодили ще 1 140 загарбників та збили ворожий гелікоптер
Останні новини
14:11
Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї
14:06
Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну
14:00
Підозрюють отруєння невідомою речовиною: у Рівному розслідують смерть 3-річного хлопчика
13:51
футболРеванш "Динамо" та чорна мітка від "Шахтаря". Головні інтриги 10 туру УПЛ
13:44
"Укрзалізниця" виконала частину робіт по євроколії Чоп-Ужгород
13:40
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
13:35
У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 
13:23
Продажі iPhone 16 у Китаї зросли на 20%, попри потужну конкуренцію
13:11
Місячне гало та перламутрові хмари: полярники показали унікальні знімки неба над "Вернадським"
13:02
У вересні росіяни вбили й поранили щонайменше 1400 цивільних – ООН
Усі новини...
Реклама:
Реклама: