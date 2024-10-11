ISW проанализировал последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всей территории боевых действий в Украине.

Источник: ISW

Детали: Как сообщается, 9 и 10 октября украинские силы нанесли удары по базе хранения "Шахедов" в Краснодарском крае и складу боеприпасов в Республике Адыгея.

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Дословно ISW: "Российские войска полагаются на беспилотники "Шахед" для нанесения ударов как по прифронтовым, так и по тыловым украинским населенным пунктам и городам и расходуют примерно 10 000 артиллерийских снарядов в день по передовым украинским позициям".

Детали: В обзоре напоминают, что в сентябре 2024 года украинские войска нанесли удары по складам боеприпасов "Октябрьский", "Торопец" в Тверской области и "Тихорецк" в Краснодарском крае, а 8 октября - по российской базе хранения ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области, что привело к уничтожению десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников.

Дословно: "Хотя последствия одного удара вряд ли существенно повлияют на военные усилия России, повторные удары по складам боеприпасов на территории России могут заставить российское военное командование принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в тыловых районах России, чтобы смягчить последствия таких ударов за счет массовой оптимизации российской логистики, используемой для поддержки войны в Украине".

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Детали: Аналитики в очередной раз отмечают, что своевременное снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния (по территории РФ - ред.) может позволить украинским силам более эффективно использовать такие российские уязвимости до того, как Россия развернет контрмеры.

Дословно: "Украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские войска будут иметь материальную базу, возможности и разрешение на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам логистики и поддержки на территории России".

Ключевые выводы ISW за 10 октября: