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ISW проанализировал последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России

Ольга ГлущенкоПятница, 11 октября 2024, 04:30
ISW проанализировал последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России
детонация в Тихорецком районе, скриншот видео из телеграмм-каналов

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всей территории боевых действий в Украине.

Источник: ISW

Детали: Как сообщается, 9 и 10 октября украинские силы нанесли удары по базе хранения "Шахедов" в Краснодарском крае и складу боеприпасов в Республике Адыгея.

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Дословно ISW: "Российские войска полагаются на беспилотники "Шахед" для нанесения ударов как по прифронтовым, так и по тыловым украинским населенным пунктам и городам и расходуют примерно 10 000 артиллерийских снарядов в день по передовым украинским позициям".

Детали: В обзоре напоминают, что в сентябре 2024 года украинские войска нанесли удары по складам боеприпасов "Октябрьский", "Торопец" в Тверской области и "Тихорецк" в Краснодарском крае, а 8 октября - по российской базе хранения ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области, что привело к уничтожению десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников.

Дословно: "Хотя последствия одного удара вряд ли существенно повлияют на военные усилия России, повторные удары по складам боеприпасов на территории России могут заставить российское военное командование принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в тыловых районах России, чтобы смягчить последствия таких ударов за счет массовой оптимизации российской логистики, используемой для поддержки войны в Украине".

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Детали: Аналитики в очередной раз отмечают, что своевременное снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния (по территории РФ - ред.) может позволить украинским силам более эффективно использовать такие российские уязвимости до того, как Россия развернет контрмеры.

Дословно: "Украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские войска будут иметь материальную базу, возможности и разрешение на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам логистики и поддержки на территории России".

Ключевые выводы ISW за 10 октября:

  • По сообщениям, 9 и 10 октября украинские силы нанесли удары по базе хранения беспилотников в Краснодарском крае и складу боеприпасов в Республике Адыгея.
  • По сообщениям, с 5 октября российские силы нанесли удар по трем гражданским судам, пришвартованным в украинских портах, вероятно, в рамках усиления российского военного, политического и экономического давления с целью подорвать доверие к украинскому зерновому коридору, поддержку Украины со стороны Запада и подтолкнуть Украину к преждевременным переговорам.
  • Неназванный высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил 9 октября, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска понесли более 600 000 потерь, что значительно больше, чем по предварительной оценке американской разведки, согласно которой по состоянию на декабрь 2023 года российские войска понесли около 315 000 потерь в Украине.
  • Иранское издание, связанное с бывшим командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майором Мохсеном Резаи, заявило 8 октября, что Россия предоставила Ирану систему противовоздушной обороны С-400 и эскадрилью истребителей Су-35, но не предоставило никаких доказательств в подтверждение этого.
  • Украинские войска недавно продвинулись вблизи Торецка. Российские войска продвинулись вперед в Курской области и вблизи Часового Яра, к юго-востоку от Покровска и к юго-западу от Донецка.
  • Российские военные, похоже, все чаще вербуют российских добровольцев старшего возраста, чтобы поддержать усилия по криптомобилизации.

ISWвойна
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