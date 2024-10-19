Росія випустила ракети, тривога у 15 областях – Повітряні сили
Субота, 19 жовтня 2024, 08:02
Вранці 19 жовтня Повітряні сили повідомили про пуски Росією крилатих ракет – станом на 6:55 тривога лунає у 15 областях України.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Швидкісна ціль на Миколаївщину. Крилата ракета у напрямку Південноукраїнська зі сходу. Крилата ракета змінила напрямок в район Первомайська. Крилата ракета через Кіровоградську область у напрямку Умані. Умань, негайно в укриття".
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Деталі: Також зберігається загроза від російських ударних безпілотників.
Доповнено: Ближче до 8 ранку Повітряні сили повідомили про "швидкісну ціль на Дніпропетровщині" та про "ракету у напрямку Олександрії з південного сходу".
О 8:02 стало відомо про ракету у напрямку Черкас.
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Передісторія:
- Увечері 18 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
- Станом на 2:45 повітряна тривога оголошена у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.
- О 3 ночі Київська обласна адміністрація повідомила, що в області зафіксували російські безпілотники і працює протиповітряна оборона.
- Після 4 ранку 19 жовтня влада повідомила про роботу ППО у Києві.
- Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують після того, як невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкона.
- У КМВА повідомили, що Сили оборони знешкодили усі російські безпілотники, які атакували Київ уночі 19 жовтня.