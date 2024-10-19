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Росія випустила ракети, тривога у 15 областях – Повітряні сили

Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 08:02
Росія випустила ракети, тривога у 15 областях – Повітряні сили
Скриншот з карти тривог

Вранці 19 жовтня Повітряні сили повідомили про пуски Росією крилатих ракет – станом на 6:55 тривога лунає у 15 областях України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Швидкісна ціль на Миколаївщину. Крилата ракета у напрямку Південноукраїнська зі сходу. Крилата ракета змінила напрямок в район Первомайська. Крилата ракета через Кіровоградську область у напрямку Умані. Умань, негайно в укриття".

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Деталі: Також зберігається загроза від російських ударних безпілотників.

Доповнено: Ближче до 8 ранку Повітряні сили повідомили про "швидкісну ціль на Дніпропетровщині" та про "ракету у напрямку Олександрії з південного сходу".

О 8:02 стало відомо про ракету у напрямку Черкас.

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Передісторія:

ракетний ударповітряна тривога
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