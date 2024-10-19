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Россия выпустила ракеты, тревога в 15 областях – Воздушные силы

Ирина БалачукСуббота, 19 октября 2024, 08:02
Россия выпустила ракеты, тревога в 15 областях – Воздушные силы
Скриншот з карти тривог

Утром 19 октября Воздушные силы сообщили о пусках Россией крылатых ракет – по состоянию на 6:55 тревога раздается в 15 областях Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Скоростная цель на Николаевщину. Крылатая ракета в направлении Южноукраинска с востока. Крылатая ракета изменила направление в район Первомайска. Крылатая ракета через Кировоградскую область в направлении Умани. Умань, немедленно в укрытие".

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Детали: Также сохраняется угроза от российских ударных беспилотников.

Дополнено: Ближе к 8 утра Воздушные силы сообщили о "скоростной цели на Днепропетровщине" и о "ракете в направлении Александрии с юго-востока".

В 8:02 стало известно о ракете в направлении Черкасс.

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Предыстория:

ракетный ударвоздушная тревога
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