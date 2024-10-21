КНДР проти України: Південна Корея викликала на килим посла Росії

Фото: скриншот з відео, на якому начебто екіпірують солдат КНДР у російське спорядження

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії в Сеулі Георгія Зінов'єва на знак протесту проти відправки північнокорейських військ у країну для розгортання в Україні.

Джерело: ВВС з посиланням на агентство Yonhap

Деталі: Повідомляється, що посол зустрічався з першим заступником міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюном. МЗС Південної Кореї не відповіло на запит про коментар.

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