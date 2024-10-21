КНДР проти України: Південна Корея викликала на килим посла Росії
Понеділок, 21 жовтня 2024, 09:44
Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії в Сеулі Георгія Зінов'єва на знак протесту проти відправки північнокорейських військ у країну для розгортання в Україні.
Джерело: ВВС з посиланням на агентство Yonhap
Деталі: Повідомляється, що посол зустрічався з першим заступником міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюном. МЗС Південної Кореї не відповіло на запит про коментар.
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Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
- Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.