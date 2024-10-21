КНДР против Украины: Южная Корея вызвала на ковер посла России
Понедельник, 21 октября 2024, 09:44
Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева в знак протеста против отправки северокорейских войск в страну для развертывания в Украине.
Источник: ВВС со ссылкой на агентство Yonhap
Детали: Сообщается, что посол встречался с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном. МИД Южной Кореи не ответил на запрос о комментарии.
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Предыстория:
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
- Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.