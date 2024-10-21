КНДР против Украины: Южная Корея вызвала на ковер посла России

Фото: скриншот с видео, на котором якобы экипируют солдат КНДР в российское снаряжение

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева в знак протеста против отправки северокорейских войск в страну для развертывания в Украине.

Источник: ВВС со ссылкой на агентство Yonhap

Детали: Сообщается, что посол встречался с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном. МИД Южной Кореи не ответил на запрос о комментарии.

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