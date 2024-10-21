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КНДР против Украины: Южная Корея вызвала на ковер посла России

Станислав ПогориловПонедельник, 21 октября 2024, 09:44
КНДР против Украины: Южная Корея вызвала на ковер посла России
Фото: скриншот с видео, на котором якобы экипируют солдат КНДР в российское снаряжение

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева в знак протеста против отправки северокорейских войск в страну для развертывания в Украине.

Источник: ВВС со ссылкой на агентство Yonhap

Детали: Сообщается, что посол встречался с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном. МИД Южной Кореи не ответил на запрос о комментарии.

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Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
  • Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.

КНДРУкраинаРосcияЮжная Корея
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