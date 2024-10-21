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Трамп заявив, що погрожував Путіну ударом по Москві в разі вторгнення в Україну

Христина Бондарєва, "Українська правда"Понеділок, 21 жовтня 2024, 15:04
Трамп заявив, що погрожував Путіну ударом по Москві в разі вторгнення в Україну
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що погрожував Володимиру Путіну ударом по Москві, якщо той вторгнеться в Україну. 

Джерело: Трамп в інтерв’ю The Wall Street Journal, пише "Європейська правда"

Деталі: Трамп у черговий раз повторив, що мав "прекрасні стосунки" з кремлівським правителем Владіміром Путіним і дуже добре з ним розумівся. 

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"Я сказав: "Володимире, якщо ти підеш на Україну, я тебе так сильно вдарю, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо в центрі цієї довбаної Москви (in the middle of fricking Moscow)", – заявив Дональд Трамп, не уточнивши, за яких обставин та коли відбулася така розмова між ним і Путіним.

"Я сказав: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але я не маю вибору", – додав Трамп.

За його словами, Путін відповів йому: "Не може бути". На це Трамп відреагував: "Ще й як може"

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"Я сказав: "Ти отримаєш сильний удар, і я знесу ці куполи прямо з твоєї голови (I’m going to take those domes right off your head). Бо знаєте, він живе під куполами", – додав Трамп.

Передісторія: 

ТрампПутін
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