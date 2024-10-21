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Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае вторжения в Украину

Кристина Бондарева, "Украинская правда"Понедельник, 21 октября 2024, 15:04
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае вторжения в Украину
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Владимиру Путину ударом по Москве, если тот вторгнется в Украину. 

Источник: Трамп в интервью The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп в очередной раз повторил, что имел "прекрасные отношения" с кремлевским правителем Владимиром Путиным и очень хорошо с ним понимал. 

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"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю тебя прямо в центре этой долбаной Москвы (in the middle of fricking Moscow)", – заявил Дональд Трамп, не уточнив, при каких обстоятельствах и когда состоялся такой разговор между ним и Путиным.

"Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", – добавил Трамп.

По его словам, Путин ответил ему: "Не может быть". На это Трамп отреагировал: "Еще как может".

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"Я сказал: "Ты получишь сильный удар, и я снесу эти купола прямо с твоей головы (I'm going to take those domes right off your head). Потому что знаете, он живет под куполами", – добавил Трамп.

Предыстория: 



ТрампПутин
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