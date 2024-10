Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае вторжения в Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Владимиру Путину ударом по Москве, если тот вторгнется в Украину.

Источник: Трамп в интервью The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп в очередной раз повторил, что имел "прекрасные отношения" с кремлевским правителем Владимиром Путиным и очень хорошо с ним понимал.

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю тебя прямо в центре этой долбаной Москвы (in the middle of fricking Moscow)", – заявил Дональд Трамп, не уточнив, при каких обстоятельствах и когда состоялся такой разговор между ним и Путиным.

"Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", – добавил Трамп.

По его словам, Путин ответил ему: "Не может быть". На это Трамп отреагировал: "Еще как может".

"Я сказал: "Ты получишь сильный удар, и я снесу эти купола прямо с твоей головы (I'm going to take those domes right off your head). Потому что знаете, он живет под куполами", – добавил Трамп.

Предыстория:

Недавно Трамп возложил на Владимира Зеленского и Джо Байдена ответственность за то, что полномасштабное вторжение России в Украину вообще произошло.

Ранее Трамп отказался подтверждать или опровергать информацию о телефонных звонках с Владимиром Путиным после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

О якобы разговорах Трампа с Путиным после 2021 года написал редактор The Washington Post Боб Вудворд в книге "Война" со ссылкой на источник в окружении экс-президента.