Моді в Росії обійнявся з Путіним та поговорив про мирне врегулювання війни в Україні
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до російської Казані на влаштований Кремлем саміт БРІКС, де під час зустрічі і обіймів з правителем РФ Володимиром Путіним заявив, що Індія підтримує мирне врегулювання війни проти України та готова спряти у цьому.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости"
Пряма мова Моді: "З приводу триваючого конфлікту між Росією та Україною (війни РФ проти України – ред.) ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я говорив і раніше, ми вважаємо, що проблеми мають вирішуватися мирними способами і ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру і стабільності".
Деталі: За словами прем’єра Індії, "у всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові надати будь-яке можливе сприяння і в майбутньому".
Передісторія:
- 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.
- Моді розповів президенту України Володимиру Зеленському, як місяць тому він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним і намагався переконати його припинити війну.
- Видання Bloomberg писало, що Індія погодилася передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським і правителем Росії Володимиром Путіним.
- 26 серпня Моді повідомив, що після візиту до України обговорив по телефону ситуацію в нашій країні з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
- 27 серпня Моді поспілкувався телефоном із правителем Росії Володимиром Путіним і розповів йому свої враження про нещодавній візит в Україну.