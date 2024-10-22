Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до російської Казані на влаштований Кремлем саміт БРІКС, де під час зустрічі і обіймів з правителем РФ Володимиром Путіним заявив, що Індія підтримує мирне врегулювання війни проти України та готова спряти у цьому.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Моді: "З приводу триваючого конфлікту між Росією та Україною (війни РФ проти України – ред.) ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я говорив і раніше, ми вважаємо, що проблеми мають вирішуватися мирними способами і ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру і стабільності".

Реклама:

Деталі: За словами прем’єра Індії, "у всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові надати будь-яке можливе сприяння і в майбутньому".

Передісторія: