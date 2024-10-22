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Моді в Росії обійнявся з Путіним та поговорив про мирне врегулювання війни в Україні

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 жовтня 2024, 14:14
Моді в Росії обійнявся з Путіним та поговорив про мирне врегулювання війни в Україні
Нарендра Моді, Володимир Путін, фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до російської Казані на влаштований Кремлем саміт БРІКС, де під час зустрічі і обіймів з правителем РФ Володимиром Путіним заявив, що Індія підтримує мирне врегулювання війни проти України та готова спряти у цьому.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Моді: "З приводу триваючого конфлікту між Росією та Україною (війни РФ проти України – ред.) ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я говорив і раніше, ми вважаємо, що проблеми мають вирішуватися мирними способами і ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру і стабільності".

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Деталі: За словами прем’єра Індії, "у всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові надати будь-яке можливе сприяння і в майбутньому".

Передісторія:

  • 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.
  • Моді розповів президенту України Володимиру Зеленському, як місяць тому він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним і намагався переконати його припинити війну.
  • Видання Bloomberg писало, що Індія погодилася передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським і правителем Росії Володимиром Путіним. 
  • 26 серпня Моді повідомив, що після візиту до України обговорив по телефону ситуацію в нашій країні з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
  • 27 серпня Моді поспілкувався телефоном із правителем Росії Володимиром Путіним і розповів йому свої враження про нещодавній візит в Україну. 

ІндіяРосіяУкраїнавійна
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