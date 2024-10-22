Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в российскую Казань на устроенный Кремлем саммит БРИКС, где во время встречи и объятий с правителем РФ Владимиром Путиным заявил, что Индия поддерживает мирное урегулирование войны против Украины и готова помочь в этом.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Моди: "По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной (войны РФ против Украины - ред.) мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами и мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности".

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Детали: По словам премьера Индии, "во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем".

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