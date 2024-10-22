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Моди в России обнялся с Путиным и поговорил о мирном урегулировании войны в Украине

Станислав ПогориловВторник, 22 октября 2024, 14:14
Моди в России обнялся с Путиным и поговорил о мирном урегулировании войны в Украине
Нарендра Моди, Владимир путин, фото: скриншот с видео

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в российскую Казань на устроенный Кремлем саммит БРИКС, где во время встречи и объятий с правителем РФ Владимиром Путиным заявил, что Индия поддерживает мирное урегулирование войны против Украины и готова помочь в этом.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Моди: "По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной (войны РФ против Украины - ред.) мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами и мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности".

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Детали: По словам премьера Индии, "во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем".

Предыстория:

  • 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.
  • Моди рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как месяц назад он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным и пытался убедить его прекратить войну.
  • Издание Bloomberg писало, что Индия согласилась передавать сообщения между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем России Владимиром Путиным.
  • 26 августа Моди сообщил, что после визита в Украину обсудил по телефону ситуацию в нашей стране с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
  • 27 августа Моди пообщался по телефону с правителем России Владимиром Путиным и рассказал ему свои впечатления о недавнем визите в Украину. 

ИндияРосcияУкраинавойна
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