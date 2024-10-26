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Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР

Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 20:01
Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на Росію та більшої підтримки України у зв'язку з імовірним вступом у війну проти України військових КНДР найближчими днями.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Кожна така доба війни доводить, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій. І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї.

Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор.

Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в Плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо".

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Деталі: Зеленський анонсував, що наступний тиждень буде часом "дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни".

"Ми готуємо важливі сигнали підтримки", - сказав президент.

Передісторія:

  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. 
  • 23 жовтня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
  • Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій – 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.

ЗеленськийКНДРдопомога Українівійна
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