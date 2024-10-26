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Зеленский: Украина вынуждена будет воевать в Европе против КНДР

Катерина ТищенкоСуббота, 26 октября 2024, 20:01
Зеленский: Украина вынуждена будет воевать в Европе против КНДР
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров к большему давлению на Россию и большей поддержке Украины в связи с вероятным вступлением в войну против Украины военных КНДР в ближайшие дни.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Каждые такие сутки войны доказывают, что в Москве настроены на продолжение агрессии. Больше ничего они там не хотят. И именно поэтому они пытаются увеличить их оборонное производство, и именно за счет обхода санкций. И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи.

Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает Путина вкладываться дальше в террор.

Мир может остановить развертывание войны. Абстракций и слов для этого мало – конкретные шаги нужны. Мы дали все такие шаги в Плане победы. То, что не позволит виновникам войны стать еще более агрессивными. Мы ожидаем необходимого большего давления на Россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины. И это будет справедливо".

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Детали: Зеленский анонсировал, что следующая неделя будет временем "очень активной работы с партнерами ради поддержки наших воинов на фронте и ради нашей стратегии принуждения России к завершению войны".

"Мы готовим важные сигналы поддержки", - сказал президент.

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. 
  • 23 октября разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.
  • Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий – 23 октября их заметили в Курской области РФ.

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