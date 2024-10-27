Солдатів з КНДР везуть на фронт у вантажівках з цивільними номерами – перехоплення ГУР

Росіяни перекидають підкріплення на фронт з північнокорейських військових у КамАЗах з цивільними номерами, свідчить перехоплення ГУР.

Джерело: ГУР у Facebook

Деталі: У розвідці повідомили, що 27 жовтня 2024 року на трасі "Курск-Воронєж"поліцейські зупинили КамАЗ з цивільними номерами, завантажений північнокорейськими військовими.

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Повідомляється, що у водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

У здобутому українською розвідкою радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.

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Передісторія: