Солдатів з КНДР везуть на фронт у вантажівках з цивільними номерами – перехоплення ГУР
Неділя, 27 жовтня 2024, 20:26
Росіяни перекидають підкріплення на фронт з північнокорейських військових у КамАЗах з цивільними номерами, свідчить перехоплення ГУР.
Джерело: ГУР у Facebook
Деталі: У розвідці повідомили, що 27 жовтня 2024 року на трасі "Курск-Воронєж"поліцейські зупинили КамАЗ з цивільними номерами, завантажений північнокорейськими військовими.
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Повідомляється, що у водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.
У здобутому українською розвідкою радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.
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Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
- 23 жовтня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
- Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій – 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.