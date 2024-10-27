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Солдат из КНДР везут на фронт в грузовиках с гражданскими номерами – перехват ГУР

Станислав ПогориловВоскресенье, 27 октября 2024, 20:26
Солдат из КНДР везут на фронт в грузовиках с гражданскими номерами – перехват ГУР
Фото: ГУР

Россияне перебрасывают подкрепление на фронт из северокорейских военных в КамАЗах с гражданскими номерами, свидетельствует перехват ГУР.

Источник: ГУР в Facebook

Детали: В разведке сообщили, что 27 октября 2024 года на трассе "Курск-Воронеж" полицейские остановили КамАЗ с гражданскими номерами, загруженный северокорейскими военными.

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Сообщается, что у водителя, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

В добытом украинской разведкой радиоперехвате штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалась северокорейская подмога из КамАЗа, пытаются выяснить есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет надлежащих бумаг.

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Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. 
  • 23 октября разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.
  • Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий – 23 октября их заметили в Курской области РФ.

КНДРРосcия
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