Солдат из КНДР везут на фронт в грузовиках с гражданскими номерами – перехват ГУР

Россияне перебрасывают подкрепление на фронт из северокорейских военных в КамАЗах с гражданскими номерами, свидетельствует перехват ГУР.

Источник: ГУР в Facebook

Детали: В разведке сообщили, что 27 октября 2024 года на трассе "Курск-Воронеж" полицейские остановили КамАЗ с гражданскими номерами, загруженный северокорейскими военными.

Реклама:

Сообщается, что у водителя, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

В добытом украинской разведкой радиоперехвате штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалась северокорейская подмога из КамАЗа, пытаются выяснить есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет надлежащих бумаг.

РЕКЛАМА:

Предыстория: