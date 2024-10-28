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"Спротив": Найманці з КНДР почали злагодження на Курщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 жовтня 2024, 17:10
Спротив: Найманці з КНДР почали злагодження на Курщині
ілюстрація ЦНС

Центр національного спротиву повідомляє, що за даними від місцевого населення, більше 3 тисяч північнокорейських солдатів почали злагодження в Курській області РФ.

Джерело: ЦНС, створений під егідою Сил спецоперацій ЗСУ

Дослівно: "За інформацією небайдужого населення Курщини, понад 3 тисяч найманців із КНДР почали злагодження на місцевості".

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Деталі: Зазначається, що солдатів навчають на низці полігонів переважно вночі. Разом із ними на полігон прибули працівники посольства комуністичної країни, які виконують функцію перекладачів, а також спостерігачів за найманцями.

Наразі невідомо, коли саме найманців із КНДР направлять безпосередньо в зону бойових дій й скільки буде тривати злагодження. Проте місця розташування бойовиків відомі, додають у ЦНС.

Нагадаємо: 28 жовтня речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в телеефірі повідомив, що Сили оборони ще не мали бойового контакту з північнокорейськими військовими та не брали їх у полон на Курському напрямку.

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Передісторія:

  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. За його словами, вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. 
  • Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій 23 жовтня, їх помітили у Курській області РФ.
  • 28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області.

КНДРКурська область війнаРосія
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