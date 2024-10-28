"Спротив": Найманці з КНДР почали злагодження на Курщині

Центр національного спротиву повідомляє, що за даними від місцевого населення, більше 3 тисяч північнокорейських солдатів почали злагодження в Курській області РФ.

Джерело: ЦНС, створений під егідою Сил спецоперацій ЗСУ

Дослівно: "За інформацією небайдужого населення Курщини, понад 3 тисяч найманців із КНДР почали злагодження на місцевості".

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Деталі: Зазначається, що солдатів навчають на низці полігонів переважно вночі. Разом із ними на полігон прибули працівники посольства комуністичної країни, які виконують функцію перекладачів, а також спостерігачів за найманцями.

Наразі невідомо, коли саме найманців із КНДР направлять безпосередньо в зону бойових дій й скільки буде тривати злагодження. Проте місця розташування бойовиків відомі, додають у ЦНС.

Нагадаємо: 28 жовтня речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в телеефірі повідомив, що Сили оборони ще не мали бойового контакту з північнокорейськими військовими та не брали їх у полон на Курському напрямку.

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