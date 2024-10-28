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"Спротив": Наемники из КНДР начали слаживание на Курщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 октября 2024, 17:10
Спротив: Наемники из КНДР начали слаживание на Курщине
иллюстрация ЦНС

Центр национального сопротивления сообщает, что по данным от местного населения, более 3 тысяч северокорейских солдат начали слаживание в Курской области РФ.

Источник: ЦНС, созданный под эгидой Сил спецопераций ВСУ

Дословно: "По информации неравнодушного населения Курщины, более 3 тысяч наемников из КНДР начали слаживание на местности".

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Детали: Отмечается, что солдат обучают на ряде полигонов преимущественно ночью. Вместе с ними на полигон прибыли работники посольства коммунистической страны, которые выполняют функцию переводчиков, а также наблюдателей за наемниками.

Пока неизвестно, когда именно наемников из КНДР направят непосредственно в зону боевых действий и сколько будет длиться слаживание. Однако места расположения боевиков известны, добавляют в ЦНС.

Напомним: 28 октября спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник в телеэфире сообщил, что Силы обороны еще не имели боевого контакта с северокорейскими военными и не брали их в плен на Курском направлении.

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Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. По его словам, они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. 
  • Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, прибыли в зону боевых действий 23 октября, их заметили в Курской области РФ.
  • 28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.

КНДРКурская область войнаРосcия
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