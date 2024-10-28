"Спротив": Наемники из КНДР начали слаживание на Курщине

Центр национального сопротивления сообщает, что по данным от местного населения, более 3 тысяч северокорейских солдат начали слаживание в Курской области РФ.

Источник: ЦНС, созданный под эгидой Сил спецопераций ВСУ

Дословно: "По информации неравнодушного населения Курщины, более 3 тысяч наемников из КНДР начали слаживание на местности".

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Детали: Отмечается, что солдат обучают на ряде полигонов преимущественно ночью. Вместе с ними на полигон прибыли работники посольства коммунистической страны, которые выполняют функцию переводчиков, а также наблюдателей за наемниками.

Пока неизвестно, когда именно наемников из КНДР направят непосредственно в зону боевых действий и сколько будет длиться слаживание. Однако места расположения боевиков известны, добавляют в ЦНС.

Напомним: 28 октября спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник в телеэфире сообщил, что Силы обороны еще не имели боевого контакта с северокорейскими военными и не брали их в плен на Курском направлении.

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