Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден заявив, що Україна має вдарити по військах КНДР, якщо ті зайдуть на її територію

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 30 жовтня 2024, 07:50
Байден заявив, що Україна має вдарити по військах КНДР, якщо ті зайдуть на її територію
Байден. фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що українські сили мають вдарити по північнокорейських військах, якщо вони зайдуть на українську територію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Коментуючи дані про присутність військ КНДР у Курській області РФ, Байден сказав: "Я стурбований цим".

Реклама:

На питання, чи має Україна завдати удару по військах КНДР, він відповів: "Якщо вони перетнуть кордон України, то так".

У Пентагоні напередодні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

РЕКЛАМА:

Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.

Передісторія:

  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. За його словами, вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. 
  • Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій 23 жовтня, їх помітили у Курській області РФ.
  • 28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області.

КНДРБайденКуба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Росія у Молдові розпочала кампанію дискредитації перемоги Санду

WSJ: Західні спецслужби підозрюють Росію у спробі затіяти пожежі у літаках до США та Канади

DeepState: Росія окупувала село Степанівка на Донеччині

Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря

В Ізраїлі помічника Нетаньяху підозрюють в передачі секретної інформації

У "Резерв+" розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим

Усі новини...
КНДР
Байден заявив, що Україна повинна відповісти, якщо війська КНДР перетнуть кордон
Пентагон: Певна кількість військових КНДР вже присутня на Курщині
CNN: США закликали Китай натиснути на КНДР, щоб вона повернула війська з РФ
Останні новини
09:03
велоспортПовернення в Париж, "Провансальський гігант" і багато гір. Маршрут Тур де Франс-2025
08:55
Росіяни спрямували більшість атак на Курахівський напрямок: штурмували понад 80 разів
08:22
Захисники за добу знешкодили понад 1200 окупантів та знищили 15 танків – Генштаб
08:14
Десятки штатів готові відправити Нацгвардію до Вашингтона, якщо там будуть заворушення після виборів
08:03
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА
08:00
КолонкаСин Баканова має піти з СБУ – Ткач
07:49
CNN: Протрампівський блогер зізнався, що за гроші РФ публікував фейки про вибори в США
07:21
Пошкоджені висотки та постраждалі люди: стали відомі наслідки нічного удару по Харкову
07:16
Ще не сказав останнього слова у футболі. Що говорять в день народження Блохіна близькі та одноклубники
06:32
У Києві ППО працює по "Шахедах"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: