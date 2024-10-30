Байден заявив, що Україна має вдарити по військах КНДР, якщо ті зайдуть на її територію
Президент США Джо Байден заявив, що українські сили мають вдарити по північнокорейських військах, якщо вони зайдуть на українську територію.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Коментуючи дані про присутність військ КНДР у Курській області РФ, Байден сказав: "Я стурбований цим".
На питання, чи має Україна завдати удару по військах КНДР, він відповів: "Якщо вони перетнуть кордон України, то так".
У Пентагоні напередодні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.
За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. За його словами, вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
- Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій 23 жовтня, їх помітили у Курській області РФ.
- 28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області.