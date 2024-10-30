Байден заявил, что Украина должна ударить по войскам КНДР, если те зайдут на ее территорию

Президент США Джо Байден заявил, что украинские силы должны ударить по северокорейским войскам, если они зайдут на украинскую территорию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Комментируя данные о присутствии войск КНДР в Курской области РФ, Байден сказал: "Я обеспокоен этим".

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На вопрос, должна ли Украина нанести удар по войскам КНДР, он ответил: "Если они пересекут границу Украины, то да".

Накануне в Пентагоне потдвердили, что северокорейские военные, прибывшие в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

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Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.

Предыстория: