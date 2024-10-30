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Байден заявил, что Украина должна ударить по войскам КНДР, если те зайдут на ее территорию

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 30 октября 2024, 07:50
Байден заявил, что Украина должна ударить по войскам КНДР, если те зайдут на ее территорию
Байден. фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что украинские силы должны ударить по северокорейским войскам, если они зайдут на украинскую территорию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Комментируя данные о присутствии войск КНДР в Курской области РФ, Байден сказал: "Я обеспокоен этим".

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На вопрос, должна ли Украина нанести удар по войскам КНДР, он ответил: "Если они пересекут границу Украины, то да".

Накануне в Пентагоне потдвердили, что северокорейские военные, прибывшие в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

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Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. По его словам, они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. 
  • Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, прибыли в зону боевых действий 23 октября, их заметили в Курской области РФ.
  • 28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.

КНДРБайденКуба
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