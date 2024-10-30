Байден заявил, что Украина должна ударить по войскам КНДР, если те зайдут на ее территорию
Президент США Джо Байден заявил, что украинские силы должны ударить по северокорейским войскам, если они зайдут на украинскую территорию.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Комментируя данные о присутствии войск КНДР в Курской области РФ, Байден сказал: "Я обеспокоен этим".
На вопрос, должна ли Украина нанести удар по войскам КНДР, он ответил: "Если они пересекут границу Украины, то да".
Накануне в Пентагоне потдвердили, что северокорейские военные, прибывшие в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует.
По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
Предыстория:
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. По его словам, они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
- Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, прибыли в зону боевых действий 23 октября, их заметили в Курской области РФ.
- 28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.