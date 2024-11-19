Ливан и "Хезболла" согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем – Reuters

Ливан и поддерживаемая им террористическая организация "Хезболла" согласились с предложенным США проектом соглашения о прекращении огня с Израилем, выразив при этом определенные замечания.

Источник: Reuters со ссылкой на помощника спикера ливанского парламента Али Хасан Халиля

Детали: По словам Халиля, Ливан официально направил свои письменные замечания к предложенному соглашению о прекращении огня американскому послу в Бейруте Лизе Джонсон.

Реклама:

По его словам, теперь все зависит от реакции Израиля. Чиновник подчеркнул, что приложенные усилия по достижению прекращения огня являются самыми серьезными из всех.

Замечания Ливана по соглашению были поданы в положительном ключе. Хотя детали остаются неизвестными, премьер-министр Ливана Наджиб Микати уже готовится обсудить соглашение с американским эмиссаром Эймосом Хокстином, который вскоре посетит Бейрут.

Предыстория:

РЕКЛАМА: