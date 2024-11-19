Ливан и "Хезболла" согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем – Reuters
Ливан и поддерживаемая им террористическая организация "Хезболла" согласились с предложенным США проектом соглашения о прекращении огня с Израилем, выразив при этом определенные замечания.
Источник: Reuters со ссылкой на помощника спикера ливанского парламента Али Хасан Халиля
Детали: По словам Халиля, Ливан официально направил свои письменные замечания к предложенному соглашению о прекращении огня американскому послу в Бейруте Лизе Джонсон.
По его словам, теперь все зависит от реакции Израиля. Чиновник подчеркнул, что приложенные усилия по достижению прекращения огня являются самыми серьезными из всех.
Замечания Ливана по соглашению были поданы в положительном ключе. Хотя детали остаются неизвестными, премьер-министр Ливана Наджиб Микати уже готовится обсудить соглашение с американским эмиссаром Эймосом Хокстином, который вскоре посетит Бейрут.
Предыстория:
- 1 октября 2024 года Войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.
- Армия обороны Израиля 6 октября заявила, что наносит удары по целям террористической организации "Хезболла" в ливанской столице Бейруте.
- 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия "Хезболлы" в районе Бейрута.
- "Террористическая организация "Хезболла" намеренно разместила свои командные центры и оружие под жилыми домами в самом центре Бейрута, подвергая опасности население в этом районе", – сообщили в ЦАХАЛ.
- 10 октября ЦАХАЛ нанес ракетный удар по столице Ливана. Удары пришлись по жилым домам в двух районах центральной части города. Известно о 22 погибших и 117 раненых.
- 15 октября ЦАХАЛ сообщил, что продолжает "целенаправленные оперативные действия" против террористической инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана и в Секторе Газа, нанеся более 230 ударов по различным объектам противников.
- Утром 19 октября беспилотник "Хезболлы" атаковал частный дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. ЦАХАЛ заявил, что этот беспилотник был одним из трех, запущенных с территории Ливана, и что два других были сбиты.
- 18 ноября ливанская террористическая группировка "Хезболла" осуществила ракетный обстрел Израиля.Обломки ракеты упали на пригород Тель-Авива, ранив пятерых гражданских.