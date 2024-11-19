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Ливан и "Хезболла" согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем – Reuters

Иван ДьяконовВторник, 19 ноября 2024, 06:40
Ливан и Хезболла согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем – Reuters
Али Хасан Халиль. Фото: соцсети

Ливан и поддерживаемая им террористическая организация "Хезболла" согласились с предложенным США проектом соглашения о прекращении огня с Израилем, выразив при этом определенные замечания.

Источник: Reuters со ссылкой на помощника спикера ливанского парламента Али Хасан Халиля

Детали: По словам Халиля, Ливан официально направил свои письменные замечания к предложенному соглашению о прекращении огня американскому послу в Бейруте Лизе Джонсон.

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По его словам, теперь все зависит от реакции Израиля. Чиновник подчеркнул, что приложенные усилия по достижению прекращения огня являются самыми серьезными из всех.

Замечания Ливана по соглашению были поданы в положительном ключе. Хотя детали остаются неизвестными, премьер-министр Ливана Наджиб Микати уже готовится обсудить соглашение с американским эмиссаром Эймосом Хокстином, который вскоре посетит Бейрут.

Предыстория:

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  • 1 октября 2024 года Войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.
  • Армия обороны Израиля 6 октября заявила, что наносит удары по целям террористической организации "Хезболла" в ливанской столице Бейруте.
  • 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия "Хезболлы" в районе Бейрута.
  • "Террористическая организация "Хезболла" намеренно разместила свои командные центры и оружие под жилыми домами в самом центре Бейрута, подвергая опасности население в этом районе", сообщили в ЦАХАЛ.
  • 10 октября ЦАХАЛ нанес ракетный удар по столице Ливана. Удары пришлись по жилым домам в двух районах центральной части города. Известно о 22 погибших и 117 раненых.
  • 15 октября ЦАХАЛ сообщил, что продолжает "целенаправленные оперативные действия" против террористической инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана и в Секторе Газа, нанеся более 230 ударов по различным объектам противников.
  • Утром 19 октября беспилотник "Хезболлы" атаковал частный дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. ЦАХАЛ заявил, что этот беспилотник был одним из трех, запущенных с территории Ливана, и что два других были сбиты.
  • 18 ноября ливанская террористическая группировка "Хезболла" осуществила ракетный обстрел Израиля.Обломки ракеты упали на пригород Тель-Авива, ранив пятерых гражданских.

ЛиванИзраильвойнатерроризм
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