"Хезболла" завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені

18 листопада ліванське терористичне угруповання "Хезболла" здійснило ракетний обстріл Ізраїлю. Уламки ракети впали на передмістя Тель-Авіва, поранивши п’ятьох цивільних.

Джерело: The Times of Israel, ЦАХАЛ

Деталі: За словами медиків, поранення у районах Бней-Брак і Рамат-Ган отримали п’ятеро людей. Стан 54-річної жінки лікарі оцінюють як тяжкий, ще одна людина перебуває у середньому стані. Троє осіб зазнали легких поранень. Усі потерпілі отримали осколкові поранення.

BREAKING: A Hezbollah rocket directly hit Ramat Gan in Central Israel. The rocket did not hit anywhere near a military base.



Hezbollah continues to target Israeli civilians and the world continues to be silent. pic.twitter.com/cZ5ispcdIy