"Хезболла" завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені
18 листопада ліванське терористичне угруповання "Хезболла" здійснило ракетний обстріл Ізраїлю. Уламки ракети впали на передмістя Тель-Авіва, поранивши п’ятьох цивільних.
Джерело: The Times of Israel, ЦАХАЛ
Деталі: За словами медиків, поранення у районах Бней-Брак і Рамат-Ган отримали п’ятеро людей. Стан 54-річної жінки лікарі оцінюють як тяжкий, ще одна людина перебуває у середньому стані. Троє осіб зазнали легких поранень. Усі потерпілі отримали осколкові поранення.
BREAKING: A Hezbollah rocket directly hit Ramat Gan in Central Israel. The rocket did not hit anywhere near a military base.— Eyal Yakoby (@EYakoby) November 18, 2024
Hezbollah continues to target Israeli civilians and the world continues to be silent. pic.twitter.com/cZ5ispcdIy
Дослівно ЦАХАЛ: "Під час атаки з території Лівану було випущено одну ракету, яку успішно перехопила система протиповітряної оборони".
Деталі: Незважаючи на перехоплення, уламки ракети впали між двома передмістями Тель-Авіва, що спричинило пожежу та пошкодження будівель і транспортних засобів.
Передісторія:
- 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, вперше були застосовані гіперзвукові ракети "Фаттах".
- 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.
- 13 жовтня "Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками: постраждали майже 70 людей.
- 15 жовтня ЦАХАЛ заявив про 115 снарядів, якими "Хезболла" атакувала ізраїльську територію з Лівану.
- 3 листопада терористи угруповання "Хезболла" здійснили удар близько 100 снарядами по території Ізраїлю з Лівану.