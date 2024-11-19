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"Хезболла" завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені

Іван Д'яконовВівторок, 19 листопада 2024, 02:15
Хезболла завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені
Фото: The Times of Israel

18 листопада ліванське терористичне угруповання "Хезболла" здійснило ракетний обстріл Ізраїлю. Уламки ракети впали на передмістя Тель-Авіва, поранивши п’ятьох цивільних.

Джерело: The Times of Israel, ЦАХАЛ

Деталі: За словами медиків, поранення у районах Бней-Брак і Рамат-Ган отримали п’ятеро людей. Стан 54-річної жінки лікарі оцінюють як тяжкий, ще одна людина перебуває у середньому стані. Троє осіб зазнали легких поранень. Усі потерпілі отримали осколкові поранення.

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Дослівно ЦАХАЛ: "Під час атаки з території Лівану було випущено одну ракету, яку успішно перехопила система протиповітряної оборони".

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Деталі: Незважаючи на перехоплення, уламки ракети впали між двома передмістями Тель-Авіва, що спричинило пожежу та пошкодження будівель і транспортних засобів.

Передісторія:

  • 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, вперше були застосовані гіперзвукові ракети "Фаттах".
  • 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.
  • 13 жовтня "Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками: постраждали майже 70 людей.
  • 15 жовтня ЦАХАЛ заявив про 115 снарядів, якими "Хезболла" атакувала ізраїльську територію з Лівану.
  • 3 листопада терористи угруповання "Хезболла" здійснили удар близько 100 снарядами по території Ізраїлю з Лівану.

ІзраїльтероризмЛіван
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