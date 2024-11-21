Кремль заявив про "запобігання ядерному конфлікту" та звинуватив Байдена в ескалації

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито докладає всіх зусиль, щоб не допустити ядерного конфлікту і звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена в "безвідповідальності" через дозвіл Україні на використання ракет ATACMS і Storm Shadow по РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова

Пряма мова: "Ми наголошували в контексті нашої ядерної доктрини, що Росія займає відповідальну позицію в плані докладання максимум зусиль щодо недопущення такого конфлікту. Ми розраховуємо, що й інші країни займатимуть таку саму відповідальну позицію. Росія не займається провокаційними діями".

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Деталі: Також Пєсков звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена в "безвідповідальності" через дозвіл Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії, назвавши це "новою ескалацією".

"Відбувається нова ескалація. Це дуже безвідповідальна позиція, яку займає адміністрація США, що йде. Вони продовжують підливати масла у вогонь цього конфлікту, всіляко перешкоджаючи хоч якійсь динаміці на його завершення, використовуючи при цьому Україну як інструмент у своїх руках у своїй війні з РФ", – сказав Пєсков.

Водночас питання щодо використання ракет Storm Shadow речник Кремля залишив на розсуд військових: "Я зараз не хотів би чогось додаткового говорити на ту тематику, яка є прерогативою наших військових, військового відомства".

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Передісторія:

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія багато разів оголошувала різні "червоні лінії", порушення яких нібито призведе до відповіді ядерною зброєю.

"Червоні лінії" в різний час стосувалися танків Леопард, західних ракет, винищувачів F-16 та іншого.

Україна багаторазово переходила ці так звані "червоні лінії" Кремля. Але навіть захід українських військ на територію Росії та утримування під контролем ЗСУ сотні російських населених пунктів не призвели до якоїсь принципово нової реакції Росії у відповідь на такі дії.

Російський правитель Володимир Путін спочатку обрав стратегію не помічати того, що відбувається, а потім намагався всіляко применшити значущість захоплення російських територій українською армією.

Також російська влада і пропагандистські ЗМІ вирішили не помічати українські удари безпілотниками по російських аеродромах і складах боєприпасів – після кожної нової атаки вони пишуть тільки про те, що ППО нібито збила десятки дронів, і ніколи не коментують руйнування або втрати.