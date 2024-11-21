Кремль заявил о "предотвращении ядерного конфликта" и обвинил Байдена в эскалации
Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы прилагает все усилия, чтобы не допустить ядерного конфликта и обвинил администрацию президента США Джо Байдена в "безответственности" из-за разрешения Украине на использование ракет ATACMS и Storm Shadow по РФ.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова
Прямая речь: "Мы отмечали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане приложения максимум усилий по недопущению такого конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию. Россия не занимается провокационными действиями".
Детали: Также Песков обвинил администрацию президента США Джо Байдена в "безответственности" из-за разрешения Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России, назвав это "новой эскалацией".
"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация США. Они продолжают подливать масла в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом Украину как инструмент в своих руках в своей войне с РФ", - сказал Песков.
В то же время вопрос об использовании ракет Storm Shadow представитель Кремля оставил на усмотрение военных: "Я сейчас не хотел бы чего-то дополнительного говорить на ту тематику, которая является прерогативой наших военных, военного ведомства".
Предыстория:
- По информации Bloomberg, 20 ноября Силы обороны Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории государства-агрессора - России.
- 17 ноября издание The New York Times сообщило, действующий президент США Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России.
- 19 ноября глава Кремля Владимир Путин своим указом утвердил обновленную ядерную доктрину России. Одним из условий применения ядерного оружия назван "старт баллистических ракет".
- Стоит отметить, что о расширении российской доктрины ядерного сдерживания Путин заявил еще 25 сентября. Тогда глава Кремля сказал, что ядерный ответ последует при "достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Путин уточнил, что имеет в виду "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".
- После этого украинские беспилотники как минимум несколько раз атаковали Россию. После одной из самых масштабных атак росСМИ спрашивали пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ответит ли Россия ядерным оружием на эти атаки (в частности, на фоне разговоров об изменении ядерной доктрины России).
- Песков тогда на это ответил, что "не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу".
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия много раз объявляла разные "красные линии", пересечение каких якобы приведет к ответу ядерным оружием.
"Красные линии" в разное время касались танков Леопард, западных ракет, истребителей F-16 и прочего.
Украина многократно переходила эти так называемые "красные линии" Кремля. Но даже заход украинских войск на территорию России и удерживание под контролем ВСУ сотни российских населенных пунктов не привели к какой-то принципиально новой реакции России в ответ на такие действия.
Российский правитель Владимир Путин сначала избрал стратегию не замечать происходящего, а потом пытался всячески приуменьшить значимость захвата российских территорий украинской армией.
Также российские власти и пропагандистские СМИ решили не замечать украинские удары беспилотниками по российским аэродромам и складам боеприпасов – после каждой новой атаки они пишут только о том, что ПВО якобы сбила десятки дронов и никогда не комментируют разрушения или потери.