Кремль заявил о "предотвращении ядерного конфликта" и обвинил Байдена в эскалации

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы прилагает все усилия, чтобы не допустить ядерного конфликта и обвинил администрацию президента США Джо Байдена в "безответственности" из-за разрешения Украине на использование ракет ATACMS и Storm Shadow по РФ.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова

Прямая речь: "Мы отмечали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане приложения максимум усилий по недопущению такого конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию. Россия не занимается провокационными действиями".

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Детали: Также Песков обвинил администрацию президента США Джо Байдена в "безответственности" из-за разрешения Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России, назвав это "новой эскалацией".

"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация США. Они продолжают подливать масла в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом Украину как инструмент в своих руках в своей войне с РФ", - сказал Песков.

В то же время вопрос об использовании ракет Storm Shadow представитель Кремля оставил на усмотрение военных: "Я сейчас не хотел бы чего-то дополнительного говорить на ту тематику, которая является прерогативой наших военных, военного ведомства".

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Предыстория:

По информации Bloomberg, 20 ноября Силы обороны Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории государства-агрессора - России.

17 ноября издание The New York Times сообщило, действующий президент США Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России.

19 ноября глава Кремля Владимир Путин своим указом утвердил обновленную ядерную доктрину России. Одним из условий применения ядерного оружия назван "старт баллистических ракет".

Стоит отметить, что о расширении российской доктрины ядерного сдерживания Путин заявил еще 25 сентября. Тогда глава Кремля сказал, что ядерный ответ последует при "достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Путин уточнил, что имеет в виду "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

После этого украинские беспилотники как минимум несколько раз атаковали Россию. После одной из самых масштабных атак росСМИ спрашивали пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ответит ли Россия ядерным оружием на эти атаки (в частности, на фоне разговоров об изменении ядерной доктрины России).

Песков тогда на это ответил, что "не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия много раз объявляла разные "красные линии", пересечение каких якобы приведет к ответу ядерным оружием.

"Красные линии" в разное время касались танков Леопард, западных ракет, истребителей F-16 и прочего.

Украина многократно переходила эти так называемые "красные линии" Кремля. Но даже заход украинских войск на территорию России и удерживание под контролем ВСУ сотни российских населенных пунктов не привели к какой-то принципиально новой реакции России в ответ на такие действия.

Российский правитель Владимир Путин сначала избрал стратегию не замечать происходящего, а потом пытался всячески приуменьшить значимость захвата российских территорий украинской армией.

Также российские власти и пропагандистские СМИ решили не замечать украинские удары беспилотниками по российским аэродромам и складам боеприпасов – после каждой новой атаки они пишут только о том, что ПВО якобы сбила десятки дронов и никогда не комментируют разрушения или потери.