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Умєров відвідає Південну Корею з проханням про допомогу в озброєнні – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 26 листопада 2024, 11:46
Умєров відвідає Південну Корею з проханням про допомогу в озброєнні – ЗМІ
Умєров, фото із Facebook-сторінки міністра

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим збирається відвідати вже у середу Південну Корею з проханням про допомогу Україні в наданні необхідного озброєння.

Джерело: видання South China Morning Post з посиланням на неназване джерело

Деталі: За даними джерела, українська делегація має намір представити список необхідної зброї, який включає протиповітряні ракети та артилерійські установки.

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Аналітики очікують, що Сеул займе обережну позицію щодо прохання після перемоги Дональда Трампа на виборах і неодноразових застережень Москви проти подібних дій.

Речник міністерства оборони Південної Кореї відмовився від коментарів.

"Очікується, що уряд займе вичікувальний підхід, відстежуючи військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, перш ніж приймати рішення про свої наступні кроки" , - зазначив науковий співробітник Корейського інституту аналізу оборони Ду Чжин Хо.

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Що було раніше:

  • Перед цим агентство Bloomberg написало, що перемога Дональда Трампа на виборах у США змушує Південну Корею переглянути можливість відправки зброї безпосередньо в Україну, проте наразі рішення немає.
  • На початку листопада Трамп провів телефонну розмову зі своїм південнокорейським колегою Юн Сук Йолем, в ході якої, зокрема, порушили питання розгортання військ КНДР у Росії для допомоги у війні проти України.
  • Також відомо, що керівництво Південної Кореї розглядає можливість відправки до України групи спостерігачів через перекидання до Росії солдатів з КНДР.

Передісторія:

  • 7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
  • За третій квартал 2024 року до Росії приїхала рекордна кількість громадян Північної Кореї, які вказали метою поїздки навчання на тлі повідомлень про перекидання солдатів КНДР для участі у війні проти України.
  • У Держдепі США заявили, що успіх Росії на полі бою з використанням північнокорейських військових залежатиме від рівня їх інтеграції в російську армію.
  • Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.
  • Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Південна КореяУмєров РустемзброяУкраїна
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