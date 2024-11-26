Умєров відвідає Південну Корею з проханням про допомогу в озброєнні – ЗМІ

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим збирається відвідати вже у середу Південну Корею з проханням про допомогу Україні в наданні необхідного озброєння.

Джерело: видання South China Morning Post з посиланням на неназване джерело

Деталі: За даними джерела, українська делегація має намір представити список необхідної зброї, який включає протиповітряні ракети та артилерійські установки.

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Аналітики очікують, що Сеул займе обережну позицію щодо прохання після перемоги Дональда Трампа на виборах і неодноразових застережень Москви проти подібних дій.

Речник міністерства оборони Південної Кореї відмовився від коментарів.

"Очікується, що уряд займе вичікувальний підхід, відстежуючи військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, перш ніж приймати рішення про свої наступні кроки" , - зазначив науковий співробітник Корейського інституту аналізу оборони Ду Чжин Хо.

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Що було раніше:

Перед цим агентство Bloomberg написало, що перемога Дональда Трампа на виборах у США змушує Південну Корею переглянути можливість відправки зброї безпосередньо в Україну, проте наразі рішення немає.

На початку листопада Трамп провів телефонну розмову зі своїм південнокорейським колегою Юн Сук Йолем, в ході якої, зокрема, порушили питання розгортання військ КНДР у Росії для допомоги у війні проти України.

Також відомо, що керівництво Південної Кореї розглядає можливість відправки до України групи спостерігачів через перекидання до Росії солдатів з КНДР.

Передісторія: