Умєров відвідає Південну Корею з проханням про допомогу в озброєнні – ЗМІ
Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим збирається відвідати вже у середу Південну Корею з проханням про допомогу Україні в наданні необхідного озброєння.
Джерело: видання South China Morning Post з посиланням на неназване джерело
Деталі: За даними джерела, українська делегація має намір представити список необхідної зброї, який включає протиповітряні ракети та артилерійські установки.
Аналітики очікують, що Сеул займе обережну позицію щодо прохання після перемоги Дональда Трампа на виборах і неодноразових застережень Москви проти подібних дій.
Речник міністерства оборони Південної Кореї відмовився від коментарів.
"Очікується, що уряд займе вичікувальний підхід, відстежуючи військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, перш ніж приймати рішення про свої наступні кроки" , - зазначив науковий співробітник Корейського інституту аналізу оборони Ду Чжин Хо.
Що було раніше:
- Перед цим агентство Bloomberg написало, що перемога Дональда Трампа на виборах у США змушує Південну Корею переглянути можливість відправки зброї безпосередньо в Україну, проте наразі рішення немає.
- На початку листопада Трамп провів телефонну розмову зі своїм південнокорейським колегою Юн Сук Йолем, в ході якої, зокрема, порушили питання розгортання військ КНДР у Росії для допомоги у війні проти України.
- Також відомо, що керівництво Південної Кореї розглядає можливість відправки до України групи спостерігачів через перекидання до Росії солдатів з КНДР.
Передісторія:
- 7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
- За третій квартал 2024 року до Росії приїхала рекордна кількість громадян Північної Кореї, які вказали метою поїздки навчання на тлі повідомлень про перекидання солдатів КНДР для участі у війні проти України.
- У Держдепі США заявили, що успіх Росії на полі бою з використанням північнокорейських військових залежатиме від рівня їх інтеграції в російську армію.
- Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.
- Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.