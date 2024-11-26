Умеров посетит Южную Корею с просьбой о помощи в вооружении – СМИ

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собирается посетить уже в среду Южную Корею с просьбой о помощи Украине в предоставлении необходимого вооружения.

Источник: издание South China Morning Post со ссылкой на неназванный источник

Детали: По данным источника, украинская делегация намерена представить список необходимого оружия, который включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.

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Аналитики ожидают, что Сеул займет осторожную позицию по просьбе после победы Дональда Трампа на выборах и неоднократных предостережений Москвы против подобных действий.

Представитель министерства обороны Южной Кореи отказался от комментариев.

"Ожидается, что правительство займет выжидательный подход, отслеживая военное сотрудничество России с Северной Кореей, прежде чем принимать решение о своих следующих шагах", - отметил научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ду Чжин Хо.

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Что предшествовало:

Перед этим агентство Bloomberg написало, что победа Дональда Трампа на выборах в США заставляет Южную Корею пересмотреть возможность отправки оружия непосредственно в Украину, однако пока решения нет.

В начале ноября Трамп провел телефонный разговор со своим южнокорейским коллегой Юн Сук Йолем, в ходе которого, в частности, подняли вопрос развертывания войск КНДР в России для помощи в войне против Украины.

Также известно, что руководство Южной Кореи рассматривает возможность отправки в Украину группы наблюдателей из-за переброски в Россию солдат из КНДР.

Предыстория: