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Умеров посетит Южную Корею с просьбой о помощи в вооружении – СМИ

Станислав ПогориловВторник, 26 ноября 2024, 11:46
Умеров посетит Южную Корею с просьбой о помощи в вооружении – СМИ
Умеров, фото с Facebook-страницы министра

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собирается посетить уже в среду Южную Корею с просьбой о помощи Украине в предоставлении необходимого вооружения.

Источник: издание South China Morning Post со ссылкой на неназванный источник

Детали: По данным источника, украинская делегация намерена представить список необходимого оружия, который включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.

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Аналитики ожидают, что Сеул займет осторожную позицию по просьбе после победы Дональда Трампа на выборах и неоднократных предостережений Москвы против подобных действий.

Представитель министерства обороны Южной Кореи отказался от комментариев.

"Ожидается, что правительство займет выжидательный подход, отслеживая военное сотрудничество России с Северной Кореей, прежде чем принимать решение о своих следующих шагах", - отметил научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ду Чжин Хо.

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Что предшествовало:

  • Перед этим агентство Bloomberg написало, что победа Дональда Трампа на выборах в США заставляет Южную Корею пересмотреть возможность отправки оружия непосредственно в Украину, однако пока решения нет.
  • В начале ноября Трамп провел телефонный разговор со своим южнокорейским коллегой Юн Сук Йолем, в ходе которого, в частности, подняли вопрос развертывания войск КНДР в России для помощи в войне против Украины.
  • Также известно, что руководство Южной Кореи рассматривает возможность отправки в Украину группы наблюдателей из-за переброски в Россию солдат из КНДР.

Предыстория:

  • 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
  • За третий квартал 2024 года в Россию приехало рекордное количество граждан Северной Кореи, которые указали целью поездки обучение на фоне сообщений о переброске солдат КНДР для участия в войне против Украины.
  • В Госдепе США заявили, что успех России на поле боя с использованием северокорейских военных будет зависеть от уровня их интеграции в российскую армию.
  • На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.
  • Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.

Южная КореяУмеров РустеморужиеУкраина
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