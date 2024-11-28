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Росіяни атакували Хмельниччину та Івано-Франківщину: пошкоджені приватні будинки

Ірина БалачукЧетвер, 28 листопада 2024, 09:45
Росіяни атакували Хмельниччину та Івано-Франківщину: пошкоджені приватні будинки
Рятувальник. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У західних містах України Івано-Франківську та Хмельницькому пролунали вибухи. На Івано-Франківщині є пошкодження приватних будинків.

Джерело: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook, Повітряні сили ЗСУ в Telegram та місцеві Telegram-канали

Пряма мова Марцінківа: "Увага! Працює ППО!"

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Деталі: Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакують західні регіони України – Вінницьку, Хмельницьку, Волинську, Тернопільську та Івано-Франківську області.

Доповнено: Пізніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук додала, що росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. В області працювали сили протиповітряної оборони.

"Зафіксовано пошкодження приватних будинків. На щастя, попередньо обійшлось без постраждалих. Через ворожу атаку введено аварійні вимкнення світла. На місця виїхали відповідні служби", – повідомила голова ОВА.

 Передісторія:

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Івано-ФранківськХмельницькийвибухППО
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