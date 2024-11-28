Росіяни атакували Хмельниччину та Івано-Франківщину: пошкоджені приватні будинки
У західних містах України Івано-Франківську та Хмельницькому пролунали вибухи. На Івано-Франківщині є пошкодження приватних будинків.
Джерело: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook, Повітряні сили ЗСУ в Telegram та місцеві Telegram-канали
Пряма мова Марцінківа: "Увага! Працює ППО!"
Деталі: Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакують західні регіони України – Вінницьку, Хмельницьку, Волинську, Тернопільську та Івано-Франківську області.
Доповнено: Пізніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук додала, що росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. В області працювали сили протиповітряної оборони.
"Зафіксовано пошкодження приватних будинків. На щастя, попередньо обійшлось без постраждалих. Через ворожу атаку введено аварійні вимкнення світла. На місця виїхали відповідні служби", – повідомила голова ОВА.
Передісторія:
- О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакує різні регіони ракетами і дронами. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.
- Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.
- Також російські окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі у Сумській області вранці 28 листопада.
- Близько 8 ранку вибухи пролунали у Києві, влада повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунали у Миколаєві.