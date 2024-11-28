Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Хмельницкую и Ивано-Франковскую области: повреждены частные дома

Ирина БалачукЧетверг, 28 ноября 2024, 09:45
Россияне атаковали Хмельницкую и Ивано-Франковскую области: повреждены частные дома
Спасатель. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В западных городах Украины Ивано-Франковске и Хмельницком прогремели взрывы. На Ивано-Франковщине есть повреждения частных домов.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram и местные Telegram-каналы

Прямая речь Марцинкива: "Внимание! Работает ПВО!"

Реклама:

Детали: Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атакуют западные регионы Украины – Винницкую, Хмельницкую, Волынскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.

Дополнено: Позже глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук добавила, что россияне атаковали объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. В области работали силы противовоздушной обороны.

"Зафиксировано повреждение частных домов. К счастью, предварительно обошлось без пострадавших. Из-за вражеской атаки введены аварийные отключения света. На места выехали соответствующие службы", – сообщила глава ОГА.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Ивано-ФранковскХмельницкийвзрывПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Все новости...
Ивано-Франковск
Как мэрия Ивано-Франковска и застройщики уничтожают город и сталкивают между собой ветеранов
В Ивано-Франковске прогремели взрывы: работала ПВО
В Ивано-Франковске работала ПВО – мэр
Последние новости
02:03
БоксУоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика
01:36
Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине
00:50
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: