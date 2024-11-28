Россияне атаковали Хмельницкую и Ивано-Франковскую области: повреждены частные дома

Спасатель. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В западных городах Украины Ивано-Франковске и Хмельницком прогремели взрывы. На Ивано-Франковщине есть повреждения частных домов.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram и местные Telegram-каналы

Прямая речь Марцинкива: "Внимание! Работает ПВО!"

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Детали: Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атакуют западные регионы Украины – Винницкую, Хмельницкую, Волынскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.

Дополнено: Позже глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук добавила, что россияне атаковали объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. В области работали силы противовоздушной обороны.

"Зафиксировано повреждение частных домов. К счастью, предварительно обошлось без пострадавших. Из-за вражеской атаки введены аварийные отключения света. На места выехали соответствующие службы", – сообщила глава ОГА.

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