Россияне атаковали Хмельницкую и Ивано-Франковскую области: повреждены частные дома
В западных городах Украины Ивано-Франковске и Хмельницком прогремели взрывы. На Ивано-Франковщине есть повреждения частных домов.
Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram и местные Telegram-каналы
Прямая речь Марцинкива: "Внимание! Работает ПВО!"
Детали: Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атакуют западные регионы Украины – Винницкую, Хмельницкую, Волынскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.
Дополнено: Позже глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук добавила, что россияне атаковали объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. В области работали силы противовоздушной обороны.
"Зафиксировано повреждение частных домов. К счастью, предварительно обошлось без пострадавших. Из-за вражеской атаки введены аварийные отключения света. На места выехали соответствующие службы", – сообщила глава ОГА.
Предыстория:
- В 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет. Россия атакует разные регионы ракетами и дронами. В Харькове и Луцке прогремели взрывы.
- Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.
- Также российские оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре в Сумской области утром 28 ноября.
- Около 8 утра взрывы прогремели в Киеве, власти сообщили о работе ПВО. Также взрывы раздавались в Николаеве.