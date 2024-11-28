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Ракетний удар росіян: на Вінниччині є пошкодження будинків, травмована жінка

Ірина БалачукЧетвер, 28 листопада 2024, 09:03
Ракетний удар росіян: на Вінниччині є пошкодження будинків, травмована жінка
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

На Вінниччині внаслідок російської ракетної атаки постраждала жінка, пошкоджені житлові будинки, зруйнована господарча будівля і загорівся приватний автомобіль

Джерело: Вінницька ОВА у Telegram

Пряма мова першої заступниці начальника ОВА Наталі Заболотної: "Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога. Всі відповідні служби працюють за профілем".

Деталі: Чиновниця додала, що ворожа атака та бойова робота Сил оборони України тривають, і закликала мешканців перебувати в укриттях до відбою.

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Передісторія:

Вінницька областьракетний удар
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