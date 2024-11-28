Ракетний удар росіян: на Вінниччині є пошкодження будинків, травмована жінка
Четвер, 28 листопада 2024, 09:03
На Вінниччині внаслідок російської ракетної атаки постраждала жінка, пошкоджені житлові будинки, зруйнована господарча будівля і загорівся приватний автомобіль
Джерело: Вінницька ОВА у Telegram
Пряма мова першої заступниці начальника ОВА Наталі Заболотної: "Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога. Всі відповідні служби працюють за профілем".
Деталі: Чиновниця додала, що ворожа атака та бойова робота Сил оборони України тривають, і закликала мешканців перебувати в укриттях до відбою.
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Передісторія:
- О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакує різні регіони ракетами і дронами. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.
- Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.
- Також російські окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі у Сумській області вранці 28 листопада.
- Близько 8 ранку вибухи пролунали у Києві, влада повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунали у Миколаєві.