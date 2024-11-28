Ракетный удар россиян: в Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина
Четверг, 28 ноября 2024, 09:03
В Винницкой области в результате российской ракетной атаки пострадала женщина, повреждены жилые дома, разрушена хозяйственная постройка и загорелся частный автомобиль.
Источник: Винницкая ОВА в Telegram
Прямая речь первого заместителя начальника ОВА Натальи Заболотной: "Травмирована женщина, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы работают по профилю".
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Детали: Чиновница добавила, что вражеская атака и боевая работа Сил обороны Украины продолжаются, и призвала жителей находиться в укрытиях до отбоя.
Предыстория:
- В 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет. Россия атакует разные регионы ракетами и дронами. В Харькове и Луцке прогремели взрывы.
- Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.
- Также российские оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре в Сумской области утром 28 ноября.
- Около 8 утра взрывы прогремели в Киеве, власти сообщили о работе ПВО. Также взрывы раздавались в Николаеве.