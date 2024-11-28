Ракетный удар россиян: в Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина

В Винницкой области в результате российской ракетной атаки пострадала женщина, повреждены жилые дома, разрушена хозяйственная постройка и загорелся частный автомобиль.

Источник: Винницкая ОВА в Telegram

Прямая речь первого заместителя начальника ОВА Натальи Заболотной: "Травмирована женщина, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы работают по профилю".

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Детали: Чиновница добавила, что вражеская атака и боевая работа Сил обороны Украины продолжаются, и призвала жителей находиться в укрытиях до отбоя.

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