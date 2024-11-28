Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетный удар россиян: в Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина

Ирина БалачукЧетверг, 28 ноября 2024, 09:03
Ракетный удар россиян: в Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В Винницкой области в результате российской ракетной атаки пострадала женщина, повреждены жилые дома, разрушена хозяйственная постройка и загорелся частный автомобиль.

Источник: Винницкая ОВА в Telegram

Прямая речь первого заместителя начальника ОВА Натальи Заболотной: "Травмирована женщина, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы работают по профилю".

Реклама:

Детали: Чиновница добавила, что вражеская атака и боевая работа Сил обороны Украины продолжаются, и призвала жителей находиться в укрытиях до отбоя.

Предыстория:

Винницкая областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Все новости...
Винницкая область
В Винницкой области разоблачили врачей, которые оформили инвалидность экс-депутату, чтобы тот смог сбежать из Украины
Пытались сорвать мобилизацию и публиковали координаты ВСУ: СБУ разоблачила 19 человек
В ДТП под Винницей погибли 6 человек, в числе которых двое несовершеннолетних
Последние новости
02:03
БоксУоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика
01:36
Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине
00:50
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: