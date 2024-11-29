Росіяни знову не віддали тіло української журналістки Рощиної, яка загинула в полоні
Під час репатріації 29 листопада російська сторона не повернула Україні тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні на початку жовтня.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Деталі: Видання не наводить коментаря коордштабу, але співрозмовник УП підтвердив, що росіяни не віддали тіло Рощиної.
Що передувало: 29 листопада в Україну повернули тіла 502 полеглих українських оборонців з Донецького, Луганського та Запорізького напрямків, а також з території РФ.
Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявляв, що росіяни затягують процес передання Україні тіла української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні РФ.
Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП
In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості
Передісторія:
- Щоб потрапити на окуповану територію для майбутнього матеріалу, Вікторія Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня 2023 року. Вона планувала через Росію дістатися окупованого сходу України через 3 дні.
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
- У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
- 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР зазначили, що журналістку мали повернути в Україну в результаті обміну.
- 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.