Росіяни знову не віддали тіло української журналістки Рощиної, яка загинула в полоні

Під час репатріації 29 листопада російська сторона не повернула Україні тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні на початку жовтня.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Видання не наводить коментаря коордштабу, але співрозмовник УП підтвердив, що росіяни не віддали тіло Рощиної.

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Що передувало: 29 листопада в Україну повернули тіла 502 полеглих українських оборонців з Донецького, Луганського та Запорізького напрямків, а також з території РФ.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявляв, що росіяни затягують процес передання Україні тіла української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні РФ.

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП

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In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості

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