Россияне снова не отдали тело погибшей в плену украинской журналистки Рощиной

Во время репатриации 29 ноября российская сторона не вернула Украине тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену в начале октября.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, источник "Украинской правды"

Детали: Издание не приводит комментарий коордштаба, но собеседник УП подтвердил, что россияне не отдали тело Рощиной.

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Что предшествовало: 29 ноября в Украину вернули тела 502 павших украинских защитников с Донецкого, Луганского и Запорожского направлений, а также с территории РФ.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявлял, что россияне затягивают процесс передачи Украине тела украинской журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену РФ.

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП

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In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

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