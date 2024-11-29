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Россияне снова не отдали тело погибшей в плену украинской журналистки Рощиной

Валентина РоманенкоПятница, 29 ноября 2024, 17:24
Россияне снова не отдали тело погибшей в плену украинской журналистки Рощиной
Виктория Рощина

Во время репатриации 29 ноября российская сторона не вернула Украине тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену в начале октября.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, источник "Украинской правды"

Детали: Издание не приводит комментарий коордштаба, но собеседник УП подтвердил, что россияне не отдали тело Рощиной.

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Что предшествовало: 29 ноября в Украину вернули тела 502 павших украинских защитников с Донецкого, Луганского и Запорожского направлений, а также с территории РФ.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявлял, что россияне затягивают процесс передачи Украине тела украинской журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену РФ.

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП

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In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

Предыстория:  

  • Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Виктория Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.  
  • Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.  
  • В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.  
  • 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.  
  • 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатной авторки "Украинской правды" Виктории Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.

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