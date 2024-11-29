Россияне снова не отдали тело погибшей в плену украинской журналистки Рощиной
Во время репатриации 29 ноября российская сторона не вернула Украине тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену в начале октября.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, источник "Украинской правды"
Детали: Издание не приводит комментарий коордштаба, но собеседник УП подтвердил, что россияне не отдали тело Рощиной.
Что предшествовало: 29 ноября в Украину вернули тела 502 павших украинских защитников с Донецкого, Луганского и Запорожского направлений, а также с территории РФ.
Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявлял, что россияне затягивают процесс передачи Украине тела украинской журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену РФ.
Читайте тексты Виктории Рощиной на УП
In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия
Предыстория:
- Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Виктория Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.
- 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатной авторки "Украинской правды" Виктории Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.