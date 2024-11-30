DeepState: Россияне оккупировали еще 3 населенных пункта в Донецкой области

В ночь на 30 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали три населенных пункта Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное".

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Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово Донецкой области.

Предыстория: