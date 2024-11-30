DeepState: Россияне оккупировали еще 3 населенных пункта в Донецкой области
Суббота, 30 ноября 2024, 03:29
В ночь на 30 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали три населенных пункта Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное".
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Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово Донецкой области.
Предыстория:
- 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.
- В ночь на 25 ноября аналитики обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку в Донецкой области.
- 22 ноября DeepState сообщили, что россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.
- 20 ноября аналитики сообщили, что российские войска оккупировали Новую Ильинку на Кураховском направлении в Донецкой области.
- Издание Reuters 26 ноября сообщило, что российские войска установили новый рекорд недельного продвижения с начала 2022 года, захватив почти 235 квадратных километров территории Украины.
- По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.
- Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.