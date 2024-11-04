Радіо Свобода: Після вторгнення РФ запропонувала Україні "мирну угоду", яка нагадувала вимогу капітуляції

Журналісти "Радіо Свобода" проаналізували проєкт "мирної угоди", яку Росія запропонувала Україні у перші дні повномасштабного вторгнення. Документ вимагав скорочення української армії, відмову від озброєння, визнання "Донецької та Луганської народних республік", відбудову Донбасу коштом України, зняття санкцій та відновлення радянської символіки в країни.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Зазначається, що проєкт під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України" датований 7 березня 2022 року, через 11 днів після того, як Росія почала вторгнення, і через тиждень після початку переговорів між Україною та Росією. Він був створений Кремлем і переданий під час третього раунду перемовин у Білорусі.

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"Радіо Свобода" отримала документ від українського джерела, а російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його справжність.

Дослівно: "Якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, довелося б визнати незалежність Донецької та Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час ще були під контролем Києва".

Деталі: Вказано, що проєкт угоди складався з 6 сторінок і 4 сторінки додатків. Росіяни прописали там 18 статей, які охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов'язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з Росії.

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Кремль вимагав скоротити українську армію до 50 тисяч військових, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. Також країна мала б лише чотири кораблі, 55 вертольотів та 300 танків.

Окрім цього, Україна мала зобов’язатися "не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння" радіусом дії понад 250 км. "Радіо Свобода" зазначає, що саме така відстань відокремлює Кримський міст від контрольованого Україною Гуляйполя.

Також Росія залишала за собою право в майбутньому забороняти Україні "будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень".

Відповідно до документу, Україна мала визнати незалежність так званих "Донецької та Луганської народних республік" у межах адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Крім того, на думку авторів, українська сторона мала за свої гроші відновити інфраструктуру Донбасу, зруйновану з 2014 року.

Серед вимог РФ було й скасування всіх санкцій — як українських, так і міжнародних, а також відкликати всі міжнародні позови, подані з 2014 року, відновлення всіх майнових прав Української православної церкви Московського патріархату та "скасувати та більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом", що означало фактичне легалізування в Україні радянських та комуністичних символів. Росія також наполягала на визнанні російської мови державною в Україні.

Нагадаємо: 1 березня 2024 року видання "The Wall Street Journal" повідомило, що проаналізувало чернетковий варіант мирної угоди між Україною та Росією від 15 квітня 2022 року, вважаючи, що цілі Кремля не дуже змінилися за два роки та він знову волів би перетворити Україну на нейтральну й вразливу державу у випадку переговорів.

Передісторія:

24 лютого 2022 року після 8 років гібридної війни Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру.

29 березня 2022 року українська делегація у Стамбулі публічно озвучила свої пропозиції до РФ щодо гарантій безпеки, Криму та Донбасу. Росія досі не дала відповіді на них.

Голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Україна в Стамбулі заявила про готовність виконати "принципові вимоги" РФ, при цьому він нічого не сказав про відведення військ і дав зрозуміти, що Кремль не піде на компроміси щодо Криму та Донбасу.

16 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що мирний договір із Росією міг би складатися з двох документів: один – щодо гарантій безпеки для України, інший – щодо її відносин із Російською Федерацією.

30 вересня 2022 року Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України. Згодом він пояснив, що Україна не погоджується на переговори, бо заяви Путіна про прагнення до миру не щирі.

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