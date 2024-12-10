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Военные КНДР остаются в Курской области в боевой готовности – Пентагон

Ольга ГлущенкоВторник, 10 декабря 2024, 05:50
Военные КНДР остаются в Курской области в боевой готовности – Пентагон
Сингх, фото: Getty Images

По данным Пентагона, северокорейские военные остаются на территории Курской области России в готовности вступить в бой в любой момент.

Источник: заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга в Пентагоне, цитирует Укринформ

Прямая речь Сингх: "Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области".

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Детали: Она подчеркнула, что пока американская сторона не видела, чтобы северокорейские солдаты принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Прямая речь Сингх: "Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию".

Предыстория:

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  • 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
  • В США подтвердили, что северокорейские войска участвовали в боевых действиях в Курской области.
  • Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.
  • Соединенные Штаты располагают информацией, что Северная Корея готовит дополнительные поставки в Россию баллистических ракет, а также САУ дальнего радиуса действия и РСЗО. 
  • Зеленский прогнозирует, что Россия перебросит на передовую против Украины много северокорейских военных, которые почти наверняка будут использованы как "пушечное мясо".

РосcияКНДРвойнаКурская область
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