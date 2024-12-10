Военные КНДР остаются в Курской области в боевой готовности – Пентагон

По данным Пентагона, северокорейские военные остаются на территории Курской области России в готовности вступить в бой в любой момент.

Источник: заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга в Пентагоне, цитирует Укринформ

Прямая речь Сингх: "Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области".

Реклама:

Детали: Она подчеркнула, что пока американская сторона не видела, чтобы северокорейские солдаты принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Прямая речь Сингх: "Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию".

Предыстория:

РЕКЛАМА: