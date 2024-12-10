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В ООН призвали Израиль прекратить бить по Сирии, которая оправляется от правления Асада

Станислав ПогориловВторник, 10 декабря 2024, 13:55
В ООН призвали Израиль прекратить бить по Сирии, которая оправляется от правления Асада
Израильский военный с оружием, фото: Getty Images

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая во вторник в Женеве, призвал Израиль прекратить наносить удары по стране, которая становится на ноги после правления режима Асада.

Источник: CNN

Прямая речь: "Мы продолжаем наблюдать передвижения израильских войск и бомбардировки сирийской территории. Это должно прекратиться. Это чрезвычайно важно".

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Детали: Посланник ООН также добавил, что "никто, абсолютно никто" не ожидал падения режима Асада, в том числе, по его мнению, и сами повстанческие группировки.

"Даже вооруженные группы, которые сейчас контролируют Дамаск, были удивлены тем, что произошло", - отметил он в ООН.

Перед этим, в понедельник Израиль заявил, что нанес удар по сирийскому химическому оружию. Он также перебросил свои войска в буферную зону, отделяющую оккупированные Израилем Голанские высоты от остальной Сирии, и приказал создать "зону безопасности" в глубине сирийской территории.

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Напомним: По данным The Times of Israel со ссылкой на два региональных источника безопасности и один сирийский источник, израильские военные продвинулись вглубь территории Сирии, танки ЦАХАЛа замечены в 25 километрах от сирийской столицы Дамаска.

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Предыстория:

  • Действующий президент США Джо Байден в воскресенье объявил, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары по территории Сирии, чтобы не дать Исламскому государству восстановить свою позицию после падения правительства Башара Асада.
  • Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
  • Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью", а президент Франции Эмманюэль Макрон обрадовался, что "варварское государство" наконец свергнуто. Премьер Великобритании Кир Стармер приветствовал падение "варварского режима" Асада.
  • Вечером российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

ООНИзраильСирия
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