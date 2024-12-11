ЦАХАЛ заявив про знищення "більшості стратегічних запасів зброї в Сирії"
Військові Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що за останні 48 годин знищили "більшість запасів стратегічних озброєнь у Сирії", завдавши ударів по території сусідньої країни, зануреної в хаос після падіння режиму Башара Асада і не допустивши "потрапляння зброї до рук терористичних елементів".
Джерело: ЦАХАЛ
Деталі: Зокрема, повідомляє ЦАХАЛ, минулої ночі ракетні кораблі ВМС Ізраїлю завдали ударів одночасно по двох об'єктах ВМС Сирії: порту Аль-Байда і порту Латакія, де були пришвартовані 15 сирійських військово-морських суден.
За даними армії Ізраїлю, було знищено десятки ракет класу "море-море" з дальністю польоту 80-190 кілометрів. Кожна ракета несла значне вибухове навантаження, що становило загрозу для цивільних і військових морських суден у цьому районі.
Крім того, за даними ізраїльських військових, було здійснено понад 350 ударів з повітря.
Відтак, ЦАХАЛ назвав "широкий спектр" уражених цілей, включаючи зенітні батареї, аеродроми сирійських ВПС і десятки об'єктів з виробництва зброї в Дамаску, Хомсі, Тартусі, Латакії і Пальмірі.
Дослівно ЦАХАЛ: "Нейтралізовано численні стратегічні озброєння, в тому числі ракети Scud, крилаті ракети, ракети класу "земля-море", "земля-повітря" і "земля-земля", БпЛА, винищувачі, ударні вертольоти, радари, танки, ангари та інше.
Деталі: Також ЦАХАЛ повідомив про наземні операції.
Дослівно ЦАХАЛ: "Центр управління вогнем Північного командування завдав авіаударів по 130 об'єктах у Сирії, включаючи склади зброї, військові споруди, пускові установки та вогневі позиції".
Що передувало: Ізраїльскі військові просунулися вглиб території Сирії, танки ЦАХАЛу помічені за 25 кілометрів від сирійської столиці Дамаска.
Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?
Передісторія:
- Чинний президент США Джо Байден в неділю оголосив, що Сполучені Штати завдали авіаударів по території Сирії, щоб не дати Ісламській державі відновити свою позицію після падіння уряду Башара Асада.
- Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною", а президент Франції Емманюель Макрон зрадів, що "варварська держава" нарешті повалена. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер привітав падіння "варварського режиму" Асада.
- Увечері російські державні агентства "ТАСС" і "РИА Новости" повідомили, що Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
- Видання The New York Times написало, що ізраїльські сухопутні війська вперше з часів Жовтневої війни 1973 року перетнули демілітаризовану зону і увійшли на територію Сирії.